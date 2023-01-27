به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران اردبیلی بعد از برپایی نماز عبادی، سیاسی جمعه در میدان مصلای اردبیل گرد هم آمدند تا حرکت اخیر استکبار جهانی را که نشان از زبونی در درماندگی آنها است، در اهانت به قرآن کریم و تروریست خطاب کردن سپاه محکوم کرده و فریاد خشم و بیزاری خود را از نظام مستکبر نشان دهند.
در این تجمع که با شعارهای «الله اکبر، لاالهالاالله، محمد رسولالله، علیابن ولیالله، سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آل سعود ظالم، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر صهیونیسم» و دیگر شعارهای انقلابی همراه بود، شرکتکنندگان سعی کردند تا رفتار جنونآمیز غربیها را در اهانت به ساحت قرآن کریم، مرجعیت و ارکان نظام اسلامی محکوم کرده و حمایت خود را از این مبانی معرفتی و معنوی اعلام کنند.
تعدادی از نمازگزاران نیز در میدان حاضر شده و حرکت اخیر پارلمان اروپا را در خطاب کردن سپاه به عنوان گروه تروریستی محکوم کردند تا غرب بداند که امت اسلامی هیچ توهین و بیحرمتی را علیه مقدسات بر نمیتابد.
در حرکت اعتراضی و تجمعی مردم اردبیل، شرکتکنندگان شعار میدادند «سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن، حزبالله میمیرد، ذلت نمیپذیرد» و با تکرار این شعارها سعی کردند بیزاری خود را از نظام غرب نشان داده و جریان اسلامستیز غرب را به خاطر رفتارهای توهینآمیز اخیر محکوم کنند.
در پایان این تجمع بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل در محکومیت اهانت به ساحت قرآن کریم قرائت شد که در بخشی از این بیانیه آمده است: قرآن کتاب رحمت، حکمت، عدالت و سرچشمه دانایی، رهایی و عزتبخشی انسان است و امت اسلامی اقدامات اهانتآمیز عوامل صهیونیسم بینالملل و شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار را ناشی از زبونی و درماندگی استکبار جهانی در برابر منطق قرآن کریم دانسته و آن را نشان روشن از افول نظام لیبرال دموکراسی غرب و به بنبست رسیدن اندیشههای استعماری میداند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جهان اسلام این روزها آکنده از خشم، نفرت و انزجار نسبت به اقدام جنوبآمیز و نفرتبرانگیز اهانت به ساحت قدسی قرآن کریم از سوی صهیونیسم بینالملل و استکبار پلید آمریکایی است که میلیونها آزاده جهان را از داغ این جسارت بزرگ و جنایت بیشرمانه به دین مبین اسلام و ارزشهای الهی و شرافت و کرامت انسانی به خشم آورده است.
در بخش دیگری از این بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل امواج خروشان و طوفان احساسات پاک و اراده راسخ برخاسته از قدرت ایمان مسلمانان حقطلب در سراسر گیتی و واکنش پیروان دیگر ادیان به این اقدام موهن را یادآور شده و بیان کرده که معارف و ارزشهای الهی، ادیان ابراهیمی و کتب آسمانی در قلب، جان و روح مردم موحد و آزاده جهان از پایگاهی عمیق و جایگاهی ریشهدار برخوردار است.
به گزارش خبرنگار مهر در پایان این بیانیه آمده است: ما نمازگزاران با محکوم کردن این اقدام ننگین، خشم عمیق و آکنده از نفرت خود را اعلام کرده و از مسلمانان جهان میخواهیم در مقابل فتنهگری و توطئههای دشمن ایستادگی کنند.
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