آتش زدن قرآن کریم نشان از اسلام هراسی کشورهای غربی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید روح الله زمانی موسوی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع اسلام آبادغرب برگزار شد اظهار کرد: واقعیت موجود در کشورها و جامعه غربی با آنچه که توسط رسانه‌ها و افرادی در اذهان مردم نقش بسته تفاوت بسیار زیادی دارد.

وی با اشاره به آتش زدن قرآن توسط افرادی در کشورهای غربی و برخی قوانین و برخوردها با مسلمانان و مردم دیگر کشورها توسط دنیای غرب، افزود: برخوردهای امروز دنیای غرب با سایر ملت‌ها نشان از ساختار معیوب آن‌ها در ساحت‌های فرهنگ، اقتصاد و سیاست دارد.

امام جمعه اسلام آباد غرب تصریح کرد: قرآن را ورای اینکه چه کتاب بزرگ و مایه هدایت و سعادت است یک کتاب معمولی در نظر بگیریم که مورد اعتماد ۱.۵ میلیارد انسان روی کره زمین است و نباید به نام آزادی بیان مورد بی احترامی قرار گیرد، آتش زدن قرآن توسط کشورهایی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند به نوعی ترور شخصیتی و فرهنگی یک و نیم میلیارد مسلمان در جهان است.

زمانی موسوی گفت: یک بعد قضیه حرکت‌هایی که در حال وقوع است بعد اسلام هراسی و اسلام ستیزی است که به واسطه چنین کارهایی سعی در مخدوش کردن چهره اسلام دارند در حالی که این برج بلند با چنین سنگریزه‌های دچار خدشه نخواهد شد.

وی ادامه داد: بعد دیگر قضیه ایجاد عادی سازی توهین به مقدسات است و عده‌ای به دنبال سنجش میزان حساسیت مردم نسبت به مقدسات هستند و مسلمانان باید با حساسیت با این قضایا برخورد کنند.

زمانی موسوی بیان کرد: ثابت شده است مسائلی مانند آزادی بیان، حقوق بشر، حمایت از حیوانات، حمایت از محیط زیست و حقوق زنان تنها اهرم‌های فشاری برای تسلط بر ملت‌های مظلوم هستند.

امام جمعه اسلام آبادغرب خاطر نشان کرد: در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و از مدیران درخواست دارم که کارنامه انقلاب اسلامی را با قوت و توان به مردم نشان دهند و از مدیران استانی دعوت می‌شود در نماز جمعه شهرستان اسلام آبادغرب به عنوان دومین شهرستان استان کرمانشاه حضور یابند و از تریبون نماز جمعه برای صحبت با مردم استفاده کنند.