نجات مصدومان در گرو انتقال به موقع آنها به مراکز درمانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر پرویز دریایی در آستانه برگزاری این کنگره که اول تا سوم آبان ماه جاری برگزار می شود، افزود: در کشور ما متاسفانه زمان انتقال مصدومان از محل حادثه به بیمارستانها ومراکز درمانی طولانی بوده که این امر باعث بالا رفتن آمار تلفات می شود و یکی از دلایل خودداری جراحان از پذیرفتن مسئولیت برخی مصدومان ، عدم انجام اقدامات اولیه برای آنها در جهت زنده ماندن در محل حادثه و در نهایت پایین آمدن اعتماد به نفس جراحان دراین گونه لحظات در جهت پذیرش مناسب بیماران است.

وی یکی از مزایای عمده پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را کسب تجربیات گرانقدر توسط جراحان درهنگام مقابله با حوادث مختلف دانست و افزود: در کوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی جراحان ایرانی به پختگی لازم درانجام اعمال جراحی مختلف برای مصدومان جنگی رسیدند که امروزه یاد آوری و انتقال آن تجربیات به نسل جدید جراحان و آشنایی آنها با شرایط غیر مترقبه از جمله مهمترین وظایف جراحان با تجربه می باشد.

رئیس درمانگاه انستیتو کانسردر این زمینه خاطرنشان کرد: دومین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران به همت انجمن علمی جراحان عمومی ایران و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران ، ایران و شهید بهشتی و همچنین مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی معاونت سلامت وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارتش ، مرکز اورژانس تهران و سازمان انتقال خون، با هدف بررسی مشکلات و مسائل ترومای شکم و لگن و همچنین بحث اورژانسها و اولویت ها در رسیدگی به بیماران ترومایی طی 3 روز و در 6 پانل تخصصی به همراه کارگاههای عملی شامل لاپاراسکوپی و تصویربرداری در جراحی ، اینترنت و جراح و ابزارهای نوین در جراحی ، در تاریخ 3-1 آبان ماه جاری در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد تهران برگزار می شود.