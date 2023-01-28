اهانت به قرآن محاربه با خدا است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در ابتدای درس خارج فقه خود با محکوم کردن توهین به مقدسات اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی، اظهار کرد: اخیراً در برخی از کشورهای اروپایی نسبت به مقدسات اسلامی، قرآن کریم و ساحت عرشی حضرت نبی مکرم اسلام (ص)، اهانت و اعمال و گفتاری صورت گرفته که نشان از عقب‌افتادگی، ضعف فکری و اندیشه‌ای و جاهلیت عاملین و حامیان این جریان است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر ادامه داد: اهداف آنها اسلام‌ستیزی و عادی کردن این موضوع و از آن طرف، رسیدن صهیونیسم بین‌الملل و سران جهان استکبار به اهداف سیاسی اجتماعی خود و اینکه ذهن جامعه جهانی و جهان اسلام را به این امور معطوف کنند و مقدمه حمله و جنایت در سرزمین‌های اشغالی را مدیریت کنند چنان‌که بعد از این جریان به اردوگاه جنین حمله کردند و این جنایت که یکی از سخت‌ترین جنایات رژیم اشغالگر قدس نسبت به مردم فلسطین بود را مرتکب شدند.

وی با بیان اینکه دشمنان بدانند که هر کاری بکنند نمی‌توانند جلوی پیشرفت اسلام را بگیرند، افزود: کسی که به قرآن جسارت می‌کند و آن را تکه تکه می کند باید بداند که این کتاب، کتاب خداست و با خدا محاربه می‌کند و بداند که خداوند این توهین و این کار جنایت بار را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.

آیت الله صفایی بوشهری تصریح کرد: جامعه روحانیت و مردم مسلمان این اهانت‌ها و جنایت‌ها را محکوم کرده و هوشمندی و هوشیاری از ناحیه مسئولین کشورهای اسلامی با حضور در صحنه مردم در عرصه حمایت از اسلام و مسلمین را خواهانیم و دشمنان و جهان استکبار بدانند «یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ».