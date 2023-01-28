به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های هواشناسی نشان می دهد که سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق وارد استان سمنان خواهد شد سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرده که این سامانه یکشنبه شب و بامداد دوشنبه به وارد استان خواهد شد و برودت هوا و بارش را به دنبال دارد.

هواشناسی همچنین طی اعلامیه ای بیان کرده است در برخی نقاط استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جزایر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان بارندگی تداوم پیدا می‌کند.

ورود سامانه کم فشار به داخل کشور از امروز

بعد از ظهر امروز سامانه بارشی جدیدی از مرزهای غرب و شمال‌غرب وارد کشور می‌شود. این سامانه یکشنبه در شمال غرب، غرب، جنوب غرب، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی، استان‌های ساحلی دریای خزر سبب بارش برف و باران می‌شود از روز یکشنبه نیز تهران افزایش ابر خواهد داشت که در برخی ساعات با بارش‌های پراکنده و وزش بادهای شدید همراه است.

هوای مرکز استان امروز صاف اما مملو از آلاینده ها است آلودگی هوایی که از هفته گذشته در غرب استان سمنان حاکم شده و مردم امیدوار هستند که سامانه کم فشار بارشی بتواند آن را قدری تلطیف کند. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز شنبه هفت درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر اعلام شده است.

از فردا کم کم بر میزان ابرها در سمنان افزوده خواهد شد و از یکشنبه شب و بامداد دوشنبه به صورت کامل سامانه کم فشار بارشی در مزکز استان فعالیت خود را با بارش برف و باران آغاز خواهد کرد هر چند نقشه های هواشناسی نشان می دهد که دمای هوا در مرکز استان تا دوشنبه صبح افت چندانی نخواهد کرد.

پیش بینی های هواشناسی

پیش بینی هواشناسی برای امروز و فردای سمنان آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد خواهد بود موضوعی که مشابه آن را در شاهرود نیز شاهد هستیم. آسمان امروز شاهرود صاف و آفتابی است اما دماسنج ها عدد چهار را نشان می دهند. برای این شهرستان هم ورود سامانه کم فشار بارشی از روز دوشنبه پیش بینی می شود.

از روز سه شنبه بارش برف و باران در شهرستان شاهرود آغاز خواهد شد و دمای هوا نیز افت محسوسی نخواهد کرد به نحوی که بیشینه و کمینه دمای هوای امروز شاهرود که شش درجه بالای صفر و سه درجه زیر صفر است به هفت درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر تغییر می کند که نشان می دهد افت شدید دمای هوا را نخواهیم داشت.

بارندگی در شاهرود و دامغان روزهای سه شنبه و چهارشنبه ادامه خواهد داشت و از روز پنجشنبه هفته جاری کم کم سامانه کم فشار بارشی از سمت شرق از استان سمنان خارج می شود برای دامغان نیز بارش برف و باران همزمان با روز های دوشنبه و سه شنبه مهمترین پیش بینی هواشناسی است.

آلاینده ها در غرب استان سمنان

در گرمسار و آرادان هم اکنون شاخص های آلایندگی بسیار بالا است و مردم امیدوار هستند که با بارش باران قدری شرایط بهتر شود. یک هفته ای می شود که آلاینده ها بر روی این دو شهر صنعتی غرب استان قرار دارند و هواشناسی اعلام کرده که بیماران قلبی و تنفسی و عروق و همچنین مادران باردار و… از خارج شدن از منزل خود داری کنند. هواشناسی همچنین اعلام کرد که در هفته جاری تا ورود و استقرار سامانه کم فشار بارشی آلودگی هوا همچنان در غرب استان تداوم خواهد داشت.

برای گرمسار طی روزهای دوشنبه و سه شنبه بارش باران و برف پیش بینی می شود بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان امروز ۱۱ درجه بالای صفر و یک درجه زیر صفر است شرایطی که مشابه آن در ایوان کی و آرادان نیز وجود دارد.

دمای هوا در شهمیرزاد چهار درجه زیر صفر است و از دوشنبه کم کم سامانه کم فشار بارشی به این شهر زیبای گردشگری در مهدی شهر وارد خواهد شد. اوج عملکرد این سامانه در شهمیرزاد سه شنبه و چهارشنبه است بیشینه و کمینه دمای هوا در این روزها پنج درجه بالای صفر و شش درجه زیر صفر اعلام شده است.

در نهایت باید گفت استان سمنان شاهد ورود سامانه کم فشار بارشی خواهد بود که از روز دوشنبه کم کم وارد استان سمنان می شود و از گرمسار و ایوان کی و سمنان تاثیرات و بارش های خود را آغاز می کند. در ارتفاعات بارش ها به صورت برف خواهد بود اما دمای هوا آنقدر سرد نخواهد شد که نگرانی مردم بابت افت فشار گاز و یا سرمازدگی محصولات کشاورزی و… تشدید شود.