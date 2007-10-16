همایش بین المللی "رسانه و دانشگاه" در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کریمی دبیر اولین همایش بین المللی همگرایی رسانه های جهان اسلام که با حضور جمعی از سفرای کشورهای اسلامی ظهر امروز در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد همچنین گفت: این جشنواره به همراه برگزاری نمایشگاه رسانه های جهان اسلام و با حضور اندیشمندان و فرهیختگان متخصص بین المللی در این زمینه برگزار خواهد شد.





کریمی اظهار داشت: در جهان امروز رشد وتوسعه ابزارهای انتقال اطلاعات و مبادله افکار و آراء جهت تنویر افکار عمومی از طریق روزنامه ها، خبرگزاری ها، رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای و مولتی مدیاها از شتاب و گسترش چمشگیری برخوردار است.

وی افزود: هر چند گسترش روزافزون فناوری های نوین شاکله و ساختار رسانه ها را دگرگون ساخته، اما زمینه پیشرفت و تحول عظیم رسانه ها را پدید آورده است.

کریمی ادامه داد: کشورهای بزرگ سلطه با استفاده از تمامی ابزارها و نرم افزارها، سرویس های سیاسی، اطلاعاتی، بنگاه های سرمایه داری، اقتصادی، تکنیک های تبلیغاتی و جنگ روانی، نظام جهانی ارتباطات را در سلطه و انحصار خود قرار داده و نقش تاثیرگذاری در صحنه رقابتهای بین المللی یافته اند.

وی فقدان برنامه ریزی مدون و منسجم و عدم استراتژی راهبردی رسانه های جهان اسلام را اصلی ترین عامل هجمه ها و شیطنت های رسانه ای غرب علیه مسلمانان ذکر کرد.

مدیر عامل خبرگزاری آنا با بیان اینکه هجمه رسانه ای غرب علیه جهان اسلام حول محورهای نادرست و تبلیغات سوء علیه مسلمانان صورت می گیرد، تصریح کرد: ارائه چهره خشن از اسلام و مسلمانان، معرفی نادرست نهضت مقاومت و انتفاضه، ایجاد تفرقه در کشورهای اسلامی، مقابله با پیشرفت های علمی و پژوهشی مسلمانان از جمله اقدامات رسانه های کشورهای استکباری بر علیه جهان اسلام است.

وی خاطر نشان کرد: در چنین فضایی جهان اسلام باید برای حفظ تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و اقتصادی از وابستگی رسانه ای خود به رسانه های نظام سلطه بکاهد.