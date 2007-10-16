همکاری کشورهای دریای خزر به نفع صلح و امنیت جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد درپایان نشست خبری خود در حاشیه اجلاس خزر پاسخ به سئوال خبرنگار واحد مرکزی خبر درباره مخالف برخی کشورهای غربی با برگزاری اجلاس تهران گفت: نشست تهران یک نشست منطقی و دوستانه بود. به خصوص در بخش های اقتصادی و امنیتی بحث های خوبی شد .



وی افزود : البته کسانی هم هستند که صلح و امنیت کشورهای حوزه خزر را بر نمی تابند. اما در آینده هم مطمئن باشند که به هدف خود نخواهند رسید و همین اعلامیه تهران هم پاسخ قوی به کسانی بود که می خواستند روابط دوستانه کشورهای حاشیه خزر را تضعیف کنند.

احمدی نژاد همچنین خبر از انجام چند پروژه و تفاهم اقتصادی در حاشیه این اجلاس داد و گفت : پروژه مشترک بین ایران و آذربایجان بر رودخانه ارس با حضور رئیس جمهور آذربایجان و معاون اول رئیس جمهور فردا به بهره برداری می رسد . همچنین موافقتنامه بین سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و ایران امضا شد که نشاندهند ه عزم و اراده کشورها برای ایجاد زیر ساخت های لازم برای توسعه روابط کشورهاست.

رئیس جمهوری اسامی ایران همچنین گفت که با همتای روس خود دیداری دو جانبه خواهد داشت .