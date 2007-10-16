دروازه قرآن در ورودی جنوب شرقی تهران احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی تصویب متمم بودجه شهرداری اختصاص داشت مقرر شد بنابر پیشنهاد مسجد جامعی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر در ورودی جنوب شرقی تهران دروازه قرآن احداث گردد.

مسجد جامعی پیرامون این طرح خاطرنشان کرد: هم اکنون یک دروازه قرآن و آن هم در شیراز موجود است ولی ما دروازه قران را باید در نقاط دیگر کشور و به خصوص در شهر تهران داشته باشیم .

وی همچنین با تاکید بر ساماندهی دروازه های تهران گفت: باید دروازه ها در تهران بازسازی وزیبا سازی شود و توسعه باغ موزه ها و فضای سبز را بیش از پیش مورد توجه قرار داد.

مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه هم اکنون در ورودی تهران همانند دیگر شهرها محیط نازیبایی را شاهد هستیم که به تعویض روغنی ها و کارهای خدماتی اختصاص یافته است. و باید برای شهر تهران ورودی های زیبایی ساخته شود.

دکتر کرباسیان معاون خدمات شهری شهرداری نیز یاد آور شد: احداث دروازه قرآن در ابتدای بزرگراه خراسان در جنوب شرقی تهران هم اکنون در مرحله طراحی است و شهرداری در این خصوص برنامه هایی را داشته است که بزودی اجرا خواهد شد.