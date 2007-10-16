25 تن مواد مخدر در استان فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ محمد اسماعیل مصری عصر امروز در نشستی خبری با اشاره به میانگین افزایش 82 درصدی کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: طی این مدت کشف حشیش 385 درصد، هرویین 12درصد و کریستال و کراک 100درصد افزایش یافته است.

وی یادآورشد: مواد مخدر کشف شده شامل 14 تن و 753 کیلو حشیش، 204 کیلو هرویین، 10تن تریاک، 46کیلو و 127گرم کراک و یک کیلو شیشه است.

سرهنگ مصری خاطرنشان کرد: در رابطه با مواد مخدر طی شش ماهه نخست سال جاری 17هزار و 882 نفر دستگیر شده اند که شامل یک هزار و 467 نفر توزیع کننده، 136 نفر حمل کننده، 357 نفر نگهدارنده و 15 هزار و 582 نفر معتاد است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس ادامه داد: در رابطه با دستگیری این افراد حدود 14هزار و 506 فقره پرونده نیز تشکیل و به مقامات قضایی ارجا داده شده است.