۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۰۳

مدیر کل ورزش وجوانان آذربایجان‌غربی:

تمامی اماکن ورزشی خوی به منظور اسکان زلزله زدگان آماده شد

ارومیه -مدیرکل ورزش وجوانان آذربایجان‌غربی در پی وقوع زلزله ۵.۹ریشتری خوی گفت: حسب دستور وزیر ورزش و جوانان، تمامی اماکن ورزشی این شهرستان بمنظور اسکان زلزله زدگان آماده شده است.

سجاد بیرامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن همدردی با زلزله زدگان شهرستان خوی اظهار کرد: با دستور وزیر ورزش و جوانان و حسب هماهنگی های انجام‌گرفته با ستاد مدیریت بحران استانداری بویژه دکتر معتمدیان استاندار آذربایجان‌غربی و فرمانداری شهرستان، با توجه به شدت این زمین لرزه و خسارت‌های بوجود آمده، تمامی اماکن ورزشی شهرستان خوی برای اسکان زلزله زدگان خویی آماده شده است، با همکاری هلال احمر تجهیز و آماده اسکان هموطنان زلزله خویی بویژه این منطقه است.

وی ادامه داد: علاوه بر اختصاص سالن ها و اماکن ورزشی شهرستان خوی برای اسکان زلزله زدگان، نیروهای داوطلب مجموعه اداره کل ورزش وجوانان استان، اداره ورزش وجوانان شهرستان خوی در قالب نیروهای ستادی و شهرستانی و نیر هیات های ورزشی و سازمان های مردم نهاد جوانان آمادگی خود را برای امدادرسانی و کمک به مصدومین و زلزله زدگان اعلام نموده و به محل های مورد نظر بخصوص روستاها و مناطق محروم اعزام شده اند.

زلزله ای به بزرگی ۵.۹ ریشتر شنبه شب شهرستان خوی را لرزاند.

