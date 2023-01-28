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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۰:۵۹

سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور:

اعلام وضعیت قرمز در آذربایجان غربی/افزایش مصدومان به ۳۰۷ نفر

اعلام وضعیت قرمز در آذربایجان غربی/افزایش مصدومان به ۳۰۷ نفر

ارومیه -سرپرست سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: جمعیت هلال احمر در استان آذربایجان غربی وضعیت قرمز اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی در خصوص آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در خوی اظهار کرد: وضعیت قرمز در خوی اعلام شده است، در همین راستا نیز تیم‌های واکنش سریع از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، قزوین و زنجان به مناطق متاثر از زلزله اعزام شده‌اند.

وی از مصدومیت ۳۰۷ تن شامل ۳۰۰ نفر در شهرستان خوی و هفت تن در شهرستان سلماس درپی وقوع زلزله خوی خبر داد و گفت: همه بیمارستان های شهرستان های معین خوی با دستور استاندار آذربایجان غربی از جمله ارومیه، سلماس و چایپاره در حالت آماده باش هستند و متاسفانه تعداد مصدومان زیاد است.

کد مطلب 5694552

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