اعلام وضعیت قرمز در آذربایجان غربی/افزایش مصدومان به ۳۰۷ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی در خصوص آخرین وضعیت مناطق زلزله زده در خوی اظهار کرد: وضعیت قرمز در خوی اعلام شده است، در همین راستا نیز تیم‌های واکنش سریع از استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، قزوین و زنجان به مناطق متاثر از زلزله اعزام شده‌اند.

وی از مصدومیت ۳۰۷ تن شامل ۳۰۰ نفر در شهرستان خوی و هفت تن در شهرستان سلماس درپی وقوع زلزله خوی خبر داد و گفت: همه بیمارستان های شهرستان های معین خوی با دستور استاندار آذربایجان غربی از جمله ارومیه، سلماس و چایپاره در حالت آماده باش هستند و متاسفانه تعداد مصدومان زیاد است.