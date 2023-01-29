تاسیسات گاز خوی از زلزله آسیب ندیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وقوع زمین لرزه ۵.۹ ریشتری شنبه شب در خوی افزود: در حال حاضر، با تلاش کارکنان شرکت گاز، جریان گازرسانی در خوی پایدار است.

وی اضافه کرد: دقایقی بعد از زلزله ۵.۹ ریشتری در خوی، تاسیسات گازرسانی به سرعت مورد بررسی قرار گرفت که در این بررسی ها، آسیب به هفت علمک خانگی در شهر خوی گزارش شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی ادامه داد: این موارد هم مشکل خاصی به وجود نیاورده بود و با اقدام فوری نیروهای امدادی شرکت تعمیر شدند.

شیخی اظهار کرد: از روستاهای آسیب‌دیده زلزله دیشب خوی هم، هیچ خسارت و آسیبی تاکنون گزارش نشده است.

وی گفت: البته بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و مشترکان هم می‌توانند هرگونه موارد مربوط به آسیب تاسیسات گاز را با سامانه ۱۹۴ در میان بگذارند.

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۹ و ۴۴ دقیقه شنبه شب شهر خوی در شمال آذربایجان‌غربی را لرزاند.