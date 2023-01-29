سید محمدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه خانواده و مدرسه ارکان مقابله با جنگ نرم دشمنان است چرا که دشمنان خانواده و آینده سازان ایران اسلامی را نشانه گرفته است، تاکید کرد: جهاد تبیین امروز بهترین راهکار برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان و معاندان محسوب می شود.

وی افزود: توجه به هر دو بخش خانواده و مدرسه به مثابه کانون‌های رشد جوانان آینده ایران اسلامی می‌بایست به یک اندازه باشد و ما برای مقابله با تهدیدات دشمنان می بایست به جهاد تبیین در هر دو گروه بپردازیم.

استاندار سمنان با بیان اینکه تبیین واقعیت‌ها یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان است، بیان کرد: اگر ما بهترین خوراک، نماز جماعت، تبیین و برنامه‌های فرهنگی و … را در مدارس استان اجرا کنیم اما این دانش آموز در خانه به گونه‌ای دیگر تربیت شود، قطعاً تعارضات پدید می‌آید.

هاشمی ادامه داد: هر قدر که ما برای تربیت و تبیین در مدارس زمان بگذاریم اگر در خانواده‌ای شبکه‌های ماهواره‌ای و مجازی استفاده شود، نمی‌توانیم موفقیت خوبی در زمینه مقابله با تهدیدات دشمنان کسب کنیم لذا از این بابت است که ما تاکید داریم خانواده و مدرسه می‌بایست هر دو و به صورت توامان مرکز و کانون جهاد تبیین باشند.

وی با اشاره به اقداماتی که در استان سمنان صورت گرفته است، بیان داشت: حمایت همه جانبه برای برنامه های جهاد تبیین در استان توسط دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و خدماتی و … صورت پذیرفته و خواهد پذیرفت.

استاندار سمنان همچنین گفت: پشتیبانی از برنامه‌های مردمی در زمینه جهاد تبیین و همچنین نظارت بهتر بر حسن اجرای برنامه‌های ویژه جهاد تببین نتایج بهتری را در راستای ترویج جهاد تبیین در استان رقم خواهد زد.