به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جلیلی نژاد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش تیم های فنی، ۸۳ درصد این تعداد شامل ۵۰ سایت به مدار خدمت رسانی بازگشته است.

وی با بیان اینکه این امر بر اثر قطعی برق در بخشی از شهرستان خوی و روستاهای همجوار اتفاق افتاده بود، اضافه کرد: سایت هایی که به مدار خدمت رسانی بازگشته، هم اکنون به صورت پایدار مشغول فعالیت است و تلاش برای فعال کردن ۱۰ سایت باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان غربی ادامه داد: قطعی در شبکه تلفن ثابت و فیبرنوری در منطقه گزارش نشده است.