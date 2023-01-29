۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

قیمت گوشت هفته آینده تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش می یابد

تهران- رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن هشدار به دامدارانی که دام خود را به منظور افزایش قیمت و فروختن با سود بالاتر نگه داشته اند، گفت: قیمت گوشت هفته آینده تا ۱۵۰ هزار تومان کاهش می یابد.

سیدمحمد آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز روند کاهشی گوشت در کشور خبر داد و اظهار داشت: با توجه به تلاطم قیمت گوشت در بازار، طی هفته آتی به مقدار کافی گوشت و دام زنده از مرزها به کشور وارد خواهد شد.

آقامیری با بیان اینکه قیمت کنونی گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد گفت: به همه دامدارانی که دام خود را به منظور افزایش قیمت و فروختن با سود بالاتر نگه داشته اند توصیه می‌کنیم هر چه سریعتر دام خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت گوشت دچار ضرر و زیان مالی نشوند.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اعلام اینکه در خصوص ضرر و زیان دامدارانی که به منظور افزایش قیمت دام را روانه بازار نکرده اند وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی ضرر و زیان آن‌ها نخواهد بود عنوان داشت: با واردات گوشت به کشور، طی هفته آینده قیمت گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کاهش قیمت بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتومان طی هفتهخ آینده خواهد بود اظهار داشت: در حال حاضر صادرات گوشت قرمز از کشور صورت نگرفته و ممنوع است و تولید در بازار داخلی باید عرضه شود.

کد مطلب 5694804

