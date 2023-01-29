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۹ بهمن ۱۴۰۱، ۱۳:۲۸

وزیر کشور تاکید کرد؛

لزوم تجهیز اردوگاه های موقت اسکان اضطراری در خوی

لزوم تجهیز اردوگاه های موقت اسکان اضطراری در خوی

ارومیه - وزیر کشور بر لزوم تجهیز اردوگاه های موقت اسکان اضطراری در خوی به خصوص به وسایل گرمایشی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان آذربایجان غربی با محوریت شهرستان خوی، بر تجهیز اردوگاه‌های موقت اسکان حادثه دیدگان زلزله تاکید کرد و افزود: امکانات رفاهی لازم باید در این اماکن سریعاً فراهم شود.

وزیر کشور با تاکید بر افزایش خدمات ارائه شده به زلزله زدگان شهرستان خوی، گفت: امشب تمامی زلزله زدگان باید در مکان‌های گرم اسکان یابند.

وحیدی با بیان اینکه تیم‌های ارزیاب باید سریعاً نیازهای زلزله زدگان را در مناطق مختلف بررسی و اعلام کنند، همچنین خواستار بهره مندی از ظرفیت مساجد برای اسکان موقت زلزله زدگان در مناطق شهری و روستایی خوی شد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۹ و ۴۴ دقیقه شنبه شب شهر خوی در شمال آذربایجان‌غربی را لرزاند.

کد مطلب 5695045

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