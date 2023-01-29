لزوم تجهیز اردوگاه های موقت اسکان اضطراری در خوی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران استان آذربایجان غربی با محوریت شهرستان خوی، بر تجهیز اردوگاه‌های موقت اسکان حادثه دیدگان زلزله تاکید کرد و افزود: امکانات رفاهی لازم باید در این اماکن سریعاً فراهم شود.

وزیر کشور با تاکید بر افزایش خدمات ارائه شده به زلزله زدگان شهرستان خوی، گفت: امشب تمامی زلزله زدگان باید در مکان‌های گرم اسکان یابند.

وحیدی با بیان اینکه تیم‌های ارزیاب باید سریعاً نیازهای زلزله زدگان را در مناطق مختلف بررسی و اعلام کنند، همچنین خواستار بهره مندی از ظرفیت مساجد برای اسکان موقت زلزله زدگان در مناطق شهری و روستایی خوی شد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۵.۹ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۹ و ۴۴ دقیقه شنبه شب شهر خوی در شمال آذربایجان‌غربی را لرزاند.