۲ هزار و ۵۵۳ خودرو حامل سوخت قاچاق در خراسان جنوبی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جواد بخشی صبح یکشنبه در نشست خبری گفت: در برخورد با خودروهای شوتی قاچاق سوخت نسبت به شناسایی محل های دپوی باراندازهای سنگین اقدام کرده ایم و حجم بسیاری از سوختی که برای قاچاق آماده شده بود را شناسایی کرده ایم.

وی با اعلام این که در این ارتباط دو هزار و ۵۵۳ دستگاه خودرو را توفیف کرده ایم که از این تعداد هزار و ۷۸۴ خودرو از خودروهای شوتی بوده اند، افزود: پیش بینی، پیشگیری، شناسایی و کنترل و مقابله با قاچاق از جمله ماموریت های ما است.

سرهنگ بخشی با اشاره به این که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مباحث افتصادی در مرز، پلیس در بازارچه ماهیرود مستقر شده که دستاوردهای خوبی داشته ایم، گفت: بیشتر در بحث قاچاق کالا از استان های جنوبی و بنادر در قالب خودرو های سبک و سنگین به سوی استان های مرکزی حمل کالا های قاچاق انجام می شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی تصریح کرد: عمده کالاهای قاچاق از محورهای شرق استان به صورت کالاهای مستعمل و از محورهای غرب استان به صورت حمل کالا ها از بنادر است.

سرهنگ بخشی اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا ۱۰ دستگاه به عنوان کاشف تلقی شده اند که گشت های مشترکی را با این دستگاه ها انجام می دهیم.

به گفته وی در بحث قاچاق کالا کشف پارچه ۳۶۰ درصد، البسه ۴۲ درصد، لوازم خانگی ۸۰۰ درصد و مواد خوراکی ۲۳۴ درصد در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه آن افزایش داشته است.

سرهنگ بخشی با بیان این که قاچاق فراورده های نفتی ۳۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: سال گذشته ۶۷۹ هزار و ۲۳۰ لیتر و در ۱۰ ماهه امسال دو میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۱۸ لیتر در سال ۱۴۰۱ کشف کرده ایم.

وی ادامه داد: ارزش ریالی کل پرونده ها ی تشکیل شده در این ارتباط در سال گذشته بیش از ۴۵ میلیارد تومان و در سال جاری بیش از ۱۶۹ میلیارد تومان بوده است.

سرهنگ بخشی تبا بیان اینکه سال گذشته در این ارتباط دو هزار و ۷۵۵ نفر و امسال سه هزار و ۳۸۵ نفر دستگیرشده اند، گفت: ۲۳ درصد افزایش دارد و پرونده های تشکیل شده در خصوص قاچاق کالا و ارز سه هزار و ۲۹۸ فقره در سال گذشته و در سال جاری چهار هزار و ۴۶۶ فقره بوده که ۳۵ درصد افزایش دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی ادامه داد: در ۱۰ ماهه سال گذشته ۸۱۹ دستگاه و امسال دو هزار و ۸۸۸ دستگاه خودرو توقیف شده اند که رشد ۲۵۳ درصدی دارد و بیشتر کشفیات در محورهای نهبندان، سربیشه و قاین و بخشی از آن در محورهای فردوس و طبس بوده است.

سرهنگ بخشی اظهار کرد: به دلیل سود آوری زیاد با توجه به اختلاف قیمت قاچاق سوخت و عرضه آن خارج از شبکه انجام می شود و در این ارتباط ۳۰۱ خودروی سنگین توقیف شدند که ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: اتوبوس هایی هم که از مشهد به جنوب کشور در حرکت هستند با گذاشتن باک های غیر مجاز و با ذخیره سازی سوخت، اقدام به حمل آن خارج از شبکه می کنند.

سرهنگ بخشی با تاکید بر اینکه خودروهای شوتی به چالش جدی در استان تبدیل شده که بدون هیچ مماشاتی با آنها برخورد می شود، افزود: این خودروهای با تغییر ارتفاع، مخدوش کردن پلاک، شیشه دودی و در بعضی از موارد با انجام حرکت در مسیر خلاف اقدام به قاچاق سوخت می کنند.

به گفته وی از اول سال تاکنون ۱۶ طرح در حوزه قاچاق کالا و ارز و قاچاق سوخت اجرا شده است و ۱۲ مصداق فرار مالیاتی، تسهیلات غیر مجاز بانکی و غیره در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی از افزایش کشف سه درصدی احتکار، ۱۰۰ درصد فرار مالیاتی و ۱۴ درصدی زمین خواری خبر داد و گفت: مردم استان مانند گذشته از طریق پلیس ۱۱۰ با ما در ارتباط باشند تا اگر موردی را مشاهده کردند به ما اطلاع دهند.

وی افزود: مسئولیت قاچاق کالا با سازمان اموال تملیکی است که بعد از فروش، همه در آمدهای ناشی از آن به خزانه کشور واریز می شود.