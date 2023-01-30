ضرورت بازگشت به کار پرستاران اخراجی/زمان آزمون استخدامی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در دیدار با تنی چند از نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم نگاه ویژه مجلس شورای اسلامی به بودجه وزارت بهداشت، گفت: فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت در قالب بسته پیشنهادی با نظر موافق از طرف وزارت بهداشت به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شده است که امیدواریم نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی با نگاه کریمانه این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

وی با اشاره به جان‌فشانی‌های مدافعان سلامت در مقابله با بیماری کرونا و مهار موج‌های متعدد آن، تبدیل وضعیت کارکنان نظام سلامت را نیازمند حمایت هرچه بیشتر مجلس شورای اسلامی در شرایط خاص فعلی دانست و ابراز امیدواری کرد که طرح ساماندهی کارکنان دولت هرچه سریع‌تر مصوب شود تا همه نیروهای خدوم شرکتی و قراردادی از امنیت شغلی بهتری برخوردار شوند.

رحیمی همچنین موضوع بازگشت به کار و تبدیل وضعیت همه نیروهای طرحی و تمدید طرح دوران کرونا و نه فقط یک قشر خاص را از مواردی عنوان کرد که چندین بار از طرف وزارت بهداشت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است تا بتوان از این طریق بخشی از کمبود نیروی شدید در مجموعه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سطح کشور را رفع کرد.

وی در ادامه از نیاز وزارت بهداشت به بیش از ۱۰۰ هزار نیروی انسانی گفت و خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت برای تأمین نیروی پروژه‌های جدیدالاحداث به ۷۷ هزار مجوز استخدامی و برای جایگزینی نیروهای بازنشسته نیز به ۱۷ هزار مجوز نیاز دارد که البته تعداد دیگری نیز نیرو باید برای حوزه‌های فنی، پشتیبانی و امثال آن تأمین شود که اقدامات خوبی از طریق سازمان اداری و استخدامی در این خصوص انجام‌شده است.

رحیمی افزود: صدور مجوزها از سازمان اداری و استخدامی در مرحله نهایی قرار دارد و به زودی تعداد مجوزهای اخذ شده اعلام خواهد شد که در همین راستا سعی داریم آزمون استخدامی برای متقاضیان را پیش از سال ۱۴۰۲ برگزار کنیم.