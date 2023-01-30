به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم اخترشناس صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت میلیون تن کالا از طریق ناوگان حمل و نقل در استان جابجا شده است که این محموله‌ها در قالب ۴۴۱هزار سفر انجام شده است .

وی افزود: کلینکر سیمان، میعانات گازی، مواد اولیه پتروشیمی، کالای اساسی و محصولات کشاورزی بیشترین میزان کالاهایی بوده که در این مدت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای بوشهر یادآور شد: چشم انداز و دورنمای جابجایی بار در استان با توجه به افزایش تولیدات صنایع خصوصا پتروشیمی روشن و امید بخش است و انشاالله این روند افزایشی درماهای آتی نیزتدوام خواهد داشت.

اخترشناس یادآور شد: ۱۵۷ شرکت حمل و نقل کالا و حدود پنج هزار راننده در بخش حمل و نقل بار استان بوشهر فعال هستند.

ثبت ۳.۶ میلیون جابجایی مسافر

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از ثبت سه میلیون و ۶۰۰ هزار جابجایی مسافر در استان بوشهر طی ۱۰ ماهه امسال خبر داد و گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار درصد رشد داشته است.

عبدالکریم اخترشناس گفت: در این مدت ۱۵۸ هزار سفر در استان ثبت شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۳۸ شرکت مسافربری و خدمات رسانی هزار و ۷۰۰ راننده در استان بوشهر به مردم و مسافران یادآور شد: مردم و مسافران می توانند هرگونه شکایت و انتقاد خود از عملکرد شرکت و راننده را به سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.