  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۱۶

تردد وسایل نقلیه در سیستان و بلوچستان از مرز ۲۶ میلیون گذشت

تردد وسایل نقلیه در سیستان و بلوچستان از مرز ۲۶ میلیون گذشت

زاهدان- مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای سیستان وبلوچستان از ثبت ۲۶ میلیون و ۴۹۱ هزار و۸۹۲ تردد وسیله نقلیه طی ۱۰ ماه سال جاری در استان خبرداد.

ایوب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ده ماه امسال، ۲۶ میلیون و ۴۹۱ هزار و۸۹۲ تردد وسایل نقلیه به ثبت رسیده که این میزان نشان دهنده رشد ۲۸ درصدی تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه این میزان تردد توسط ۴۰ دستگاه ترددشمار آنلاین در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل به ثبت رسیده، تصریح کرد: پرترددترین محورهای حوزه شمال استان به ترتیب محورهای مرز میلک_زهک، سه راهی دشتک زاهدان و زهک_زابل است.

وی ادامه داد: در این مدت درصد تردد وسایل نقلیه سنگین ۱۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تردد ورودی به حوزه شمال استان یک میلیون و ۳۶ هزار و ۱۷۷ تردد و میزان تردد خروجی از حوزه شمال استان یک میلیون و ۱۱ هزار و ۱۹۳ تردد بوده است.

کد مطلب 5695629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها