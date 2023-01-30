تردد وسایل نقلیه در سیستان و بلوچستان از مرز ۲۶ میلیون گذشت

ایوب کرد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در ده ماه امسال، ۲۶ میلیون و ۴۹۱ هزار و۸۹۲ تردد وسایل نقلیه به ثبت رسیده که این میزان نشان دهنده رشد ۲۸ درصدی تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه این میزان تردد توسط ۴۰ دستگاه ترددشمار آنلاین در محورهای مواصلاتی تحت پوشش این اداره کل به ثبت رسیده، تصریح کرد: پرترددترین محورهای حوزه شمال استان به ترتیب محورهای مرز میلک_زهک، سه راهی دشتک زاهدان و زهک_زابل است.

وی ادامه داد: در این مدت درصد تردد وسایل نقلیه سنگین ۱۴ درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تردد ورودی به حوزه شمال استان یک میلیون و ۳۶ هزار و ۱۷۷ تردد و میزان تردد خروجی از حوزه شمال استان یک میلیون و ۱۱ هزار و ۱۹۳ تردد بوده است.