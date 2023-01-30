به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، علیرغم بارش باران هماکنون شاخص آلودگی هوای پایتخت روی عدد ۱۰۱ یعنی بازه ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته نیز این شاخص روی عدد ۱۴۴ یعنی بازه ناسالم برای گروههای حساس و در مرز وضعیت قرمز قرار داشته است.
بر اساس این گزارش پایتختنشینان از ابتدای سال تاکنون ۱۵۵ روز هوای قابل قبول، ۱۲۲ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۳۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد جامعه، دو روز هوای بسیار ناسالم، دو روز هوای خطرناک و تنها دو روز هوای پاک را تجربه کردند.
در مقایسه با سال قبل پایتختنشینان ۲۱۳ روز هوای قابل قبول، ۹۴ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، دو روز هوای پاک و شش روز هوای ناسالم را تجربه کرده بودند.
افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
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