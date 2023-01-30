واکنش مدیرعامل تراکتور به احتمال حضور «خمز» در تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه معتبر آاس اسپانیا شب گذشته خبری را در ارتباط با نیمکت تیم ملی ایران منتشر کرد و مدعی شد «پاکو خمز» اسپانیایی که در حال حاضر هدایت تیم تراکتور را بر عهده دارد، از گزینه های اصلی فدراسیون فوتبال ایران به جای کارلوس کی روش محسوب می شود.

این روزنامه در ابتدای خبر خود آورده است: «فدراسیون ایران معتقد است مربی اسپانیایی سطح فوتبال این کشور را به میزان قابل توجهی بالا برده است.»

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر به خبر این روزنامه اسپانیایی واکنش نشان داد و گفت: از این موضوع بی خبرم و تاکنون صحبتی در این مورد با ما نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر از سوی فدراسیون فوتبال چنین پیشنهادی به باشگاه تراکتور ارائه شود پاسخ شما چه خواهد بود گفت: فعلا که خمز سرمربی تراکتور است و قرار داد دو ساله دارد و تمرکزش روی موفقیت تیم ماست. اگر بعدا پیشنهادی آمد بررسی می کنیم و پاسخ مان را خواهیم داد.

نصیرزاده در پایان تاکید کرد: روزنامه های خارجی قبلا هم خبرهایی در مورد سرمربی تراکتور زده بودند که واقعیت ندارد. این گونه خبرها فقط تمرکز را از روی تیم ما برمی دارد. به همین خاطر نباید به آن توجه کرد.

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