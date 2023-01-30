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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واکنش مدیرعامل تراکتور به احتمال حضور «خمز» در تیم ملی ایران

واکنش مدیرعامل تراکتور به احتمال حضور «خمز» در تیم ملی ایران

مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز از پیشنهاد و تمایل فدراسیون فوتبال به سرمربی پرتغالی این تیم برای حضور در تیم ملی ابراز بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه معتبر آاس اسپانیا شب گذشته خبری را در ارتباط با نیمکت تیم ملی ایران منتشر کرد و مدعی شد «پاکو خمز» اسپانیایی که در حال حاضر هدایت تیم تراکتور را بر عهده دارد، از گزینه های اصلی فدراسیون فوتبال ایران به جای کارلوس کی روش محسوب می شود.

این روزنامه در ابتدای خبر خود آورده است: «فدراسیون ایران معتقد است مربی اسپانیایی سطح فوتبال این کشور را به میزان قابل توجهی بالا برده است.»

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر به خبر این روزنامه اسپانیایی واکنش نشان داد و گفت: از این موضوع بی خبرم و تاکنون صحبتی در این مورد با ما نشده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر از سوی فدراسیون فوتبال چنین پیشنهادی به باشگاه تراکتور ارائه شود پاسخ شما چه خواهد بود گفت: فعلا که خمز سرمربی تراکتور است و قرار داد دو ساله دارد و تمرکزش روی موفقیت تیم ماست. اگر بعدا پیشنهادی آمد بررسی می کنیم و پاسخ مان را خواهیم داد.

نصیرزاده در پایان تاکید کرد: روزنامه های خارجی قبلا هم خبرهایی در مورد سرمربی تراکتور زده بودند که واقعیت ندارد. این گونه خبرها فقط تمرکز را از روی تیم ما برمی دارد. به همین خاطر نباید به آن توجه کرد.

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کد مطلب 5695652

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    نظرات

    • بهزاد تراکتوری IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      0 0
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      اسپانیا 100تا مربی مث خمز داره بره بیاره دیگه چرا فدراسیون همیشه می خواد تیم هایی که خوب نتیجه می گیره می خواد مربی شو بگیره. خود من به فدراسیون ماممیچ را پیشنهاد می کنم یه مربی خوب و با دانش و مربیان کرواسی همیشه در ایران موفق بوده اند
    • ممدپاشا IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      36 3
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      چرا فدراسيون فوتبال و همه تیم‌ها چشم دوختند به مربی و بازیکنان تراکتور کبیر !!!؟
      • IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
        8 3
        همانطور که نصیرزاده گفتند میخواهند تمرکز تیم را بهم بزنند یا عمدا یا سهوا
    • ilgar IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
      12 2
      پاسخ
      هدف تیم وملی نیست هدف برهم زدن آرامش وجلوگیری از موفقیت تیم است والا اسکوچیچ خودش بهترین مربی بود
    • شهرام IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
      1 0
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      نمیدونم چرا این رسانه ها دست از سر تراکتور بر نمیدارن تا دیروز آلوز بود تیتر خبریشون الان خمز...از چی میترسین چرا تحمل دیدن موفقیت تیم تراکتور رو ندارین..

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