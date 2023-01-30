به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا حسینی صبح دوشنبه در ستاد خبری فجر گلستان در جمع خبرنگاران اظهارکرد: جمهوری اسلامی ایران در چند ماه گذشته در معرض انواع جنگ‌ها و تهدیدات قرار گرفت که با هوشیاری و بصیرت آحاد مردم توانستیم از این مرحله با صلابت و سلامت عبور کنیم.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد دهه فجر گلستان افزود: رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی دشمن در جنگ هیبریدی اخیر نقش آفرینی زیادی داشتند، ایجاد ناامیدی، سیاه نمایی و دو قطبی سازی از جمله رویکردهای رسانه‌ها معاند در تحولات اخیر بود.

وی گفت: صدها شبکه تلویزیونی فارسی زبان و هزاران شبکه و صفحه در فضای مجازی وابسته به دشمن تلاش کردند تا مردم را از انقلاب و جمهوری اسلامی ایران ناامید کنند اما بصیرت مردم اجازه نداد این دسیسه آنها اجرایی شود.

حسینی ادامه داد: در راستای اشاعه آموزه‌های انقلاب حدود ۲۰۰ محتوا در قالب عکس نوشت و متن برای شبکه‌های اجتماعی تولید شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در ۲۲ بهمن امسال شاهد حضور پرشور آحاد مردم در تظاهرات و راهپیمایی انقلاب باشیم.