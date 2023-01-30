جسد کوهنورد کرمانشاهی از کوه پرآو منتقل شد

محمدباقر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت سه بامداد امروز نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر برای دسترسی و انتقال جسد کوهنورد کرمانشاهی از حفره کوه پرآو به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای عملیاتی پس از تلاش بی وقفه موفق شدند به پیکر کوهنورد کرمانشاهی که در حفره ۴۰ متری سقوط کرده بود، دست پیدا کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون تیم‌های پشتیبانی برای انتقال پیکر این کوهنورد به پایین کوه اعزام شده‌اند و به زودی این عملیات پایان خواهد یافت.

محمدی خاطر نشان کرد: روز جمعه هفتم بهمن ماه گزارش سقوط ۲ کوهنورد کرمانشاهی در ارتفاعات کوه پرآو در مسیر سه کل بازرگان بین کل یک و ۲ به مرکز کنترل عملیات جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام شد که پس از مراجعه نیروهای امدادی کوهنورد نخست را پیدا و به مکان امن انتقال دادند.