۳۶ پروژه عمرانی در ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصاحب نادری صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ایلام اظهار کرد: دشمنان به انواع مختلف تمام تلاش‌های خود را جهت کم رنگ کردن اثرات این نظام مقدس به کار برده‌اند، لذا ما نیز باید اهتمام داشته باشیم خدمات نظام مقدس اسلامی را به جهانیان نشان دهیم.

وی تصریح کرد: بالغ بر یک هزار برنامه در بخش‌های مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و دینی مذهبی در دهه فجر در شهرستان ایلام برگزار خواهد شد.

نادری عنوان کرد: ۳۶ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال در حوزه‌های مختلف شهری، روستایی، زیر ساخت‌های آب و برق و گاز، همچنین حوزه ورزش و جوانان و راه و شهرسازی افتتاح خواهد شد.

فرماندار ایلام اضافه کرد: در مجموع با بهره برداری از این پروژه‌ها بیش از ۱۸۰ نفر به صورت مستقیم در شهرستان ایلام مشغول به کار خواهند شد.