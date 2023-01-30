برگزاری ۴۸ عنوان برنامه همزمان با دهه فجر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، محمدعلی کاوسی در دومین نشست ستاد دهه فجر در جمعیت هلال احمر استان، ضمن تبریک ایام الله دهه فجر، بیان کرد: خدمات جمعیت هلال احمر بعد از انقلاب اسلامی رشد و شتاب چشمگیری داشته که قابل قیاس با قبل از آن نیست.

وی با اشاره به اینکه اولین پایگاه امداد و نجات جاده‌ای خراسان جنوبی بعد از انقلاب اسلامی در سربیشه راه اندازی شده است، افزود: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی امروز ۳۲ مرکز عملیاتی و پایگاه ثابت و موقت در سطح استان فعالیت دارند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز تنها بالگرد هلال احمر مستقر در خراسان جنوبی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش مالی دارد، گفت: علی رغم اینکه آسیب پذیری استان نیاز به حمایت‌های بیشتری دارد اما قطعاً در سایه نظام به موفقیت‌های بیشتر خواهیم رسید.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۴۸ عنوان برنامه در دهه فجر امسال توسط هلال احمر انجام خواهد شد، عنوان کرد: غبار روبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معزز شهدا، اعزام کاروان سلامت به مناطق محروم در شهرستان درمیان، پوشش امدادی مراسم ورود تاریخی امام (ره) و راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله برنامه‌های این دهه است.

کاوسی از افتتاح پروژه آبرسانی به روستای هیرد در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: در این دهه همچنین دو کانون غنچه‌های هلال و خانه هلال فرهنگ و رسانه در شهرستان بیرجند افتتاح می‌شود.

وی با بیان اینکه در این ایام ۱۵ دوره عمومی و تخصیصی امدادی در سطح استان برگزار خواهد شد، عنوان کرد: اهدای خون در قالب طرح «حمایت ماندگار» و «قرار مهربانی»، شرکت کانون‌های دانش آموزی در مراسم نواختن زنگ انقلاب، برپایی ایستگاه سلامت، برگزاری ۱۱ تمرین تخصصی امداد و نجات، افتتاح مرحله شهرستانی مسابقات طرح دادرس، افتتاح طرح کاربینی و همچنین برگزاری جشنواره شوق رویش از دیگر برنامه‌های جمعیت هلال احمر در دهه فجر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه در دهه فجر کاروان دندان پزشکان به مدت سه روز در روستاهای محروم خوسف به ارائه خدمت می‌پردازند، افزود: همچنین خدمات به مراجعه کنندگان واحد فیزیوتراپی در ایام دهه فجر با تخفیف ده درصدی ارائه خواهد شد.