باید قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را اصلاح کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات رحیمی جهان آبادی در خصوص رسیدگی به مشکلات مردم به جای اصلاح این قانون، گفت: رهبر معظم انقلاب در خرداد ماه نسبت به اصلاح سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قانون تاکید داشتند.

وی بیان کرد: قانون فعلی انتخابات دارای کاستی‌ها و نواقصی است و دستگاه‌ها پیشنهادات خود را در مورد آن ارائه کرده و گره‌ها و مشکلات به صورت کامل آسیب شناسی شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد: البته درست است که مجلس باید به مشکلات اقتصادی رسیدگی کند، اما جای بررسی این موضوع در کمیسیون اقتصادی است و باید حل مشکلات اقتصادی را در دستورکار قرار دهیم و مابقی کمیسیون‌ها به کار خود بپردازند. هر کمیسیونی باید دنبال وظیفه کارشناسی خود باشد و برخی نباید برای رأی آوری تبلیغ کنند.