آموزش های حفظ محیط زیست در بستر مدارس شکل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون فاطمی زاده دوشنبه شب در ابتدای برگزاری کارگاه آموزشی محیط زیست، افزود: هیچکس به اندازه آموزش و پرورش برای آموزش بحث‌های محیط زیستی تأثیر گذار نیست.

وی با اشاره به تدریس درس رسمی انسان و محیط زیست در بین دروس آموزش و پرورش تصریح کرد: با توجه به فرصت کافی، مخاطب ثابت و محتوای آموزشی درست در همه کارها به این موضوع پرداخته می‌شود.

فاطمی زاده بحث این کارگاه را موضوع مهمی دانست و عنوان کرد: باید به این کره خاکی تب دار و محیط زیستی که خودمان برای رسیدن به آسایش و رفاه بیشتر دست کاری کردیم، کمک کنیم.

وی ابراز داشت: دست کاری در طبیعت، تأثیر گذاری و دخالت بشر به حدی زیاد شده که امروزه علیرغم اینکه رفاه، بزرگترین دغدغه ذهنی ما استمرار حیات نسل امروز و آینده است.

رئیس آموزش و پرورش کهگیلویه ادامه داد: با این اقدامات و بلاهایی که بشر در طی دو قرن اخیر بر سر محیط زیست آورده، حیات بشری به مخاطره افتاده است.

فاطمی زاده بیان کرد: هر جا به محیط پیرامون خود نگاه کنیم نشانه‌هایی از بی رحمی بشر را خواهیم دید و می‌طلبد امروز بچه‌هایی را که آینده سازان جامعه هستند، آموزش بدهیم.