جهش مازندران در بعد از انقلاب/ احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مازندران طی سال‌های بعد از انقلاب از استانی محروم به قطب تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی و اقتصادی تبدیل شده است و هرسال زنگار محرومیت از چهره آن زدوده شده است.

بی بهره بودن مازندران از امکانات زیرساختی و اقتصادی در قبل از انقلاب مشهود بود و این استان به دلیل داشتن جاذبه‌های طبیعی ساحل و دریا، حیات خلوت منصب داران رژیم گذشته و مستشاران خارجی بود و فقر و محرومیت رهاورد آن رژیم بوده است.

در حوزه برق مازندران طی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی تحولات چشمگیری صورت گرفت که به هیچ وجه قابل قیاس با دوران رژیم طاغوتی نیست.

ایجاد ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه برق

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران و گلستان با بیان اینکه در قبل از انقلاب اسلامی هیچ نیروگاهی در استان وجود نداشت، ساخت نیروگاه دو هزار ۲۰۰ مگاواتی نکا، نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کاسپین، نیروگاه ۵۰ مگاواتی نوشهر و ۲۵ نیروگاه تولید پراکنده از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان است.

کوروش موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ظرفیت نیروگاه‌های تولید پراکنده را در استان ۳۳۰ مگاوات ذکر کرد و گفت: سه هزار مگاوات نیروگاه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در استان نصب شد و تنها شش درصد از روستاهای استان در قبل از انقلاب برق دار بودند که اکنون به حدود ۱۰۰ درصد برای روستاهای بالای ۱۰ خانوار رسیده است.

وی با اظهار اینکه زیرساخت‌های برق در روستاهای استان توسعه یافته است، گفت: به سمتی می‌رویم که خطوط و پست‌های فوق توزیع و انتقال در حال گسترش در روستاها هستند و به عنوان نمونه در منطقه محروم بلده ۴۲ کیلومتر خط ۶۳ کیلوولت و یک خط ۶۳.۲۰ در حال نصب هستیم تا ابعاد صنعتی منطقه رشد یابد.

وی یادآور شد: در منطقه محمدآباد ساری نیز دولت برنامه دارد تا پست فوق توزیع نصب کنیم و این پروژه سال آینده بهره برداری می‌شود و در مجموع صنعت برق استان بعد از انقلاب شروع و تکامل یافته است.

موسوی افزود: هوشمندسازی شبکه و افزایش بهره وری، کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در سال‌های اخیر در صنعت برق دنبال می‌شود و در پس دستیابی به شاخص‌های مدرن جهانی در حوزه برق هستیم.

مدیرعامل برق منطقه‌ای مازندران دسترسی به شبکه را در حال حاضر ۹۹.۹ درصد ذکر کرد و گفت: نداشتن خاموشی، برق مطمئن و پایدار از برنامه‌های فراروی ذکر کرد.

یکی از بارزترین صفات حکومت پهلوی وابستگی به دولت‌های بیگانه از جمله آمریکا بود و این در حالی که استقلال حاکمیت و تمامیت ارضی از اصول مهم قانونی اساسی به شمار می‌رود و با پیروزی انقلاب اسلامی وابستگی‌های سیاسی و نظامی از کل کشورهای دنیا قطع شد و ثمره این استقلال تکیه به توان داخلی و تولید ملی بوده است.

چراغ ۳ هزار کارخانه روشن شد

سرمایه گذاری‌های حوزه‌های صنعتی و تولید در استان مازندران سبب شده تا بسیاری از شاخص‌های اقتصادی استان بعد از انقلاب اسلامی شکوفا شد و در سال‌های قبل از انقلاب تنها معدود کارخانه‌هایی در استان فعال بود که اکنون شمار آن به بیش از سه هزار واحد رسیده است و ۴۱ شهرک و ناحیه صنعتی ایجاد شده است.

محمدحسن صبوری سرپرست صمت مازندران با اشاره به رشد سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: فقط طی یکسال گذشته چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت گرفت که چند برابر کل سرمایه گذاری دوران قبلی بوده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه ۸۷۰ جواز صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۱۹ هزار میلیارد تومانی در استان صادر شده است، گفت: در گذشته تعداد اندک شماری در حوزه صنایع مشغول کار بودند که این شمار اکنون به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسید و با بهره برداری از جوازهای صنعتی صادر شده بیش از ۱۷ هزار نفر در این بخش مشغول کار می‌شوند.

شکوفایی حمل و نقل هوایی در مازندران

شاهد ایجاد زنجیره‌ها و ناوگان حمل و نقل پس از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی در مازندران بودیم و حمل و نقل هوایی در این دوران رشد قابل توجهی داشته است. سعدالله وطنخواه مدیرکل فرودگاه‌های مازندران با اشاره به وجود سه فرودگاه فعال در استان گفت: فرودگاه ساری قبل از انقلاب اسلامی کاربری تفریحی و کشاورزی داشت و پس از انقلاب با دو نوبت توسعه باند پروازی به دو هزار و ۷۰۰ متر رسید و در واقع یک فرودگاه جدید در استان احداث شد زیرا زیرساخت‌های فرودگاه قبلی پاسخگوی نیازهای مسافری نبوده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به داشتن ۱۲ هزار مترمربع فضای ترمینالی، ساختمان برج مراقبت، سامانه‌های کمک ناوبری، مرکز ایستگاه آتش نشانی و زمینی در فرودگاه ساری گفت: شبکه‌های آی تی و فیبر نوری در سه فرودگاه استان بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه برای توسعه فرودگاه‌های استان طرح‌های جامع تصویب و پیش بینی شده است، گفت: در فرودگاه نوشهر احداث و توسعه ترمینال، ایستگاه آتش نشانی، دکل‌های روشنایی معابر و غیره از جمله دستاوردها به شمار می‌رود.

توسعه اقدامات سبب شده سالانه چهار هزار و ۹۰۰ پرواز مسافری در فرودگاه‌های استان انجام و بیش از ۵۷۰ هزار مسافر با هواپیما سفر کنند.

طعم واقعی آب در روستاهای مازندران

در حوزه آبرسانی نیز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای بزرگی در استان مازندران صورت گرفت و اکنون درصد بالایی از روستاییان و شهروندان از آب آشامیدنی سالم بهره مند هستند. بهزاد برارزاده مدیرعامل آبفا ی مازندران با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی تنها ۱۸ شهر تحت پوشش بودند، گفت: خدمات رسانی در شهرها نیز با مشکلات عدیده ای روبرو بود و اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی تمامی ۵۸ شهر تحت پوشش آب و فاضلاب هستند و ۲۱ هزار کیلومتر شبکه آبرسانی وجود دارد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه هیچ روستایی قبل از انقلاب اسلامی تحت پوشش شرکت و یا سازمانی برای آبرسانی نبود، گفت: امروز هزار و ۷۰۰ روستا تحت پوشش آبفا هستند و مابقی روستاها نیز حتی در دورترین نقاط از خدمات آبرسانی بهره مند هستند.

خدمات انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف و جای جای مازندران قابل مشهود است و تلاش‌های برای خدمات رسانی عادلانه در سایه نظام مقدس اسلامی در استان همچنان ادامه دارد تا طعم خدمت کام مردم دیار علویان را شیرین کند.