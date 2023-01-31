به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در یادواره شهدای والامقام شهرستان گناوه با محوریت شهدای عملیات والفجر ۸ در گلزار شهدای این شهرستان اظهار داشت: حضور باشکوه مردم شهرستان گناوه در یادواره شهدا برای گرامیداشت مقام شهیدان، نشان از بصیرت حضور در صحنه، رهروی و وفاداری به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی که تجلی در منظومه حیات شهدا دارد، است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: شهرستان گناوه همواره نماد ولایتمداری نسبت به اهل بیت (ع) و پیروی از هدایت‌ها و اشارت‌های مقام ولایت قبل و بعد از انقلاب بوده است و به همین خاطر این شهرستان در سپهر جهان اسلام اشتهار به ولایتمداری دارد و دارالولایه است.

وی با بیان اینکه شهید با شهادت خود بسیاری از اموری را می‌آفریند که در نظام هستی بی نظیر است گفت: مجلس و محفل شهدا دارای ویژگی‌های خاص است و این مجلس باشکوه هم دارای مقام تجلیل از شهدا و هم دارای مقام تعلیم از آموزه‌های راه شهدا و مقام وفاداری و پایداری بر طریق شهدا توسط شما مردم بزرگوار و گرانقدر است به همین جهت این حضور حماسی شما مردم یک پیام بزرگ را به جهان ارائه می‌کند که تا زنده‌ایم، رهرو راه شهدا هستیم.

مراسم شهدا، مدرسه آموزش درس‌های مکتب شهدا

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب بر برگزاری و شکوه مراسم شهدا تاکید دارند اضافه کرد: مراسم شهدا، مدرسه آموزش آموزه‌های مکتب شهدا، مکان و محل تجلیل از مقام شهدا و پیام وفاداری به مکتب شهدا است.

وی با بیان اینکه اوج کمال انسان این است که با شهادت از این دنیا برود، گفت: اولین ویژگی که شهید با شهادت خود به دست می‌آورد شخصیت مانای عرشی و حیات جاودانه و سرور و نشاط و کامیابی آسمانی است.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: شهید با دادن عمری گذرا که لحظه لحظه می‌رود و موت تدریجی است، حیات جاودانه و مانای عرشی را با شهادت به دست می‌آورد که سراسر حیات است و هیچ گونه عدم و موتی در آن نیست و در عرش نزد خدا روزی می‌خورند.

وی با بیان اینکه عزت دینی و عزیز کردن دین خود دومین ویژگی که شهید با شهادت خود ایجاد می‌کند گفت: عزت به معنای پیروزمندی و شکست ناپذیری است و شهید با شهادت دین خود را شکست ناپذیر، مقاوم، عزتمند، پیروزمند می‌کند.

وی با بیان اینکه شهید با شهادت خود عزت دینی برای اسلام می‌آفریند، گفت: دلیل اینکه دین مبین اسلام و مکتب اهل بیت شکست نمی‌خورد، داشتن امام حسین (ع) است که به آن عزت بخشیده است و آینده از آن مکتب اسلام است.

امام جمعه بوشهر گفت: در طول تاریخ همه دشمنان در جغرافیای جهان اسلام کوشیدند با تحریف، انحراف و تهاجم، دین مبین اسلام را شکست دهند اما خون شهدا و در صدر آنها امیر شهدا حضرت امیرالمومنین علی (ع) و سید الشهدا امام حسین (ع) با شهادت خود اسلام را حفظ کردند و اسلام ناب محمدی را به تاریخ نشان دادند و هم با تحریف و انحراف و هم با تهاجم مقابله کردند.

شهادت شهید اقتدار ملی می‌آفریند

وی با اشاره به اینکه اقتدار ملی سومین ویژگی که شهید با شهادت خود می‌آفریند، بیان کرد: شهید با شهادت خود در برابر بیگانگان ایستادگی و مقاومت می‌کند و دشمن را با شهادت خود شکست می‌دهد.

وی گفت: مقاومت گاهی به مقابله فیزیکی به شکل نظامی که رزمنده و جهادگر در مقابل تهاجم دشمنان با اسلحه می جنگد اما وقتی به شهادت می‌رسد با شهادت خود آسمانی و عرشی با دشمن مقابله می‌کند.

وی بیان کرد: می‌بینیم شهید سردار سلیمانی تا قبل از شهادت خود تا چه اندازه به اسلام و جهان خدمت کرد و در مقابل تروریسم بین الملل ایستادند اما وقتی می‌جنگید شهید سلیمانی زمینی بود ولی الان شهید سلیمانی آسمانی است که در مقابل جهان استکبار ایستاده و این قدرت و مقام را با شهادت خود به دست آورد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه نباید گمان کرد که شهدا با شهادت خود خط مقاومت را رها کرده‌اند گفت: این شهدا، آسمانی لشکر مقاومت برای دفاع از اسلام، ایران انقلابی و خط ولایت ایجاد کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه افتخار خانوادگی چهارمین ویژگی که شهدا با شهادت خود می‌آفرینند ادامه داد: اگر چه خانواده فرزندی را با شهادت از دست می‌دهد اما این خانواده به عنوان خانواده شهید مقامی والایی را در فضای اجتماعی و در عرش و در آخرت به دست می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه بدون شک شهدا از شفاعت کنندگان در آخرت هستند و در دنیا برای خانواده خود افتخار می‌آفرینند.گفت: خداوند در قرآن می‌فرماید کسانی که در دنیا فریاد می‌زنند که ما نظام فکری و اندیشه الهی داریم و در نظام سیاسی حکومت الهی و همان راه اهل بیت (ع) را می‌خواهیم محقق کنیم سپس در همه ابعاد استقامت و ایستادگی می‌کنند، ترس از آینده و حزن از دست دادن امور گذشته نداشته باشید و بهشت از آن شما است و من قیم و سرپرست شما هستم و شهدا نیز این مسیر را طی کردند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه اگر جامعه‌ای یا شخصی خدا را داشته باشد همه چیز دارد و اگر همه چیز داشته اما خدا را نداشته باشد، هیچ چیز نخواهد داشت یادآور شد: انقلاب اسلامی خدا را دارد و قطعاً پیروز و دشمنانی که خدا را ندارند شکست خواهند خورد.

وی با اشاره به قرار گرفتن در آستانه دهه مبارک فجر، ایام ماه رجب و میلاد باسعادت امام جواد (ع) و امیر شهدا امیرالمومنین علی (ع) گفت: ولایتمداری آموزه مکتب و جلسه شهدا است و در ولایتمداری همه چیز است به همین دلیل اهل بیت (ع) در معنای صراط مستقیم می‌گفتند «ما صراط مستقیم هستیم».

وی ادامه داد: جوهره کلمه ولایتمداری و معنا و مفهوم عمیق آن یعنی همه چیز داشتن در راه خدا است به همین دلیل امام علی (ع) فرمودند وقتی فتنه به سوی شما آمد در منظومه ولایت قرار گیرید تا مصون بمانید و گر نه سقوط خواهید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: امروز تنها مقابله با حملات سخت و نرم دشمنان علیه انقلاب اسلامی تبعیت و رهروی از مقام معظم رهبری است و این راه اهل بیت (ع) است.

وی گفت: ولایتمداری راه نجات، کمال، پیشرفت، تمدن، مقاومت، بصیرت و شکست دشمنان و پیروزمندی مؤمنان است و تمام مردم ولایت مدار استان بوشهر و دارالولایه گناوه این شعار را سر می‌دهند که تا زنده‌ایم با ولایت خواهیم بود و ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند.

تشییع شهید گمنام، مداحی حاج مهدی سلحشور، اجرای دکلمه از دیگر بخش‌های این آئین معنوی بود که با حضور پرشور مردم، خانواده شهدا و مسئولان در گلزار مطهر شهدا برگزار شد.