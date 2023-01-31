به گزارش خبرنگار مهر،، سمیه رسولی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به موفقیت عضو کانون پرورش فکری استان بوشهر در یک جشنواره بین المللی گفت: زهرا مظفری هشت ساله از مرکز کانون پرورش فکری کنگان در سیزدهمین جشنواره بین المللی نقاشی کائو ژاپن در سال ۲۰۲۲ به عنوان برگزیده انتخاب شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر اظهار داشت: موضوع جشنواره نقاشی کائو «بیایید محیط زیست خود را با هم پایدار کنیم!» بود که پیش از این طی یک برنامه هدفمند و بلند مدت در کانون پرورش فکری استان بوشهر اعضا در خصوص محیط زیست، راه‌های نگهداری و حفاظت از آن و دیگر موارد تحت آموزش قرار گرفته بودند.

رسولی اظهار کرد: در این مسابقه از میان ۱۳۲۱۴ اثر ۵ نفر از اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از جمله زهرا مظفری از کنگان موفق به کسب جایزه دوستی اکو شدند.

وی بیان داشت: کشف و پرورش استعدادهای هنری و ادبی کودکان و نوجوانان از طریق برپایی کارگاه‌های هنری و ادبی و شرکت در مسابقات و جشنواره‌های مختلف یک از مهم‌ترین وظایف کانون پرورش فکری است که با حضور کودکان و نوجوانان استان در این کارگاه‌ها و کسب موفقیت‌ها در سطح ملی و بین المللی بی‌شمار بوده است و خرسندیم که به واسطه فعالیت‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری، زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان استان عزیزمان را فراهم می‌کنیم.

رسولی توجه به کودکان و آموزش و تربیت آنها را بسیار مهم و حائز اهمیت خواند و افزود: توجه به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در حوزه کودکان و نوجوانان می‌تواند آینده جامعه را تضمین کند.