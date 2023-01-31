بیش از ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی در آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب ستوده نژاد صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز ایام دهه فجر از فردا دوازدهم بهمن ماه، افزود: بیش از ۱۳۰۰ برنامه فرهنگی و ورزشی به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی در سطح آذربایجان شرقی خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: به منظور ایجاد نشاط و گرامیداشت این ایام و با هدف تبیین دستاوردهای ورزش و جوانان جهت انتقال به مردم، بیش از ۱۳۰۰ عنوان برنامه ورزشی، فرهنگی، جوانان و عمرانی با همراهی و هماهنگی رؤسای ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و هیئت‌های ورزشی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

ستوده نژاد با اشاره به ضرورت توجه ویژه به جوانان و نیروی انسانی جوان جامعه در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، تصریح کرد: در همین راستا با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر و هدفمند از ظرفیت‌های نیروی جوانان در استان برنامه‌های متنوعی در سه بخش فرهنگی، ورزشی و عمرانی توسط اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تدوین شده است.

وی اذعان داشت: خوشبختانه با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته بیش از ۱۳۰۰ عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در سطح استان آذربایجان شرقی پیش بینی شده است و برنامه‌های امسال با شعار «ایران استوار، ۴۴ سال افتخار» برگزار خواهد شد.

ستوده نژاد با اشاره به اینکه نقش سازمان‌های مردم نهاد جوانان و هیئت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها در اجرای این برنامه‌ها حائز اهمیت است اضافه کرد: محوریت تمام برنامه‌های فرهنگی، ورزشی دهه فجر برگرفته از فرهنگ انقلاب اسلامی، پاسداشت آن و انتقال پیام انقلاب به نسل جوان خواهد بود و در این راستا برنامه‌های ویژه ای برای جوانان در سطح استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

وی نواختن زنگ انقلاب اسلامی در زورخانه‌ها و خانه‌های جوان، رژه موتورسواران در ۱۲ بهمن، دیدار با ائمه جمعه، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان، برگزاری جشن انقلاب، برگزاری مسابقات ورزشی، افتتاح ۳ پروژه عمرانی، تولید محتوا در شبکه‌های مجازی، برگزاری همایش‌های پیاده‌روی، کوهروی و ورزش صبحگاهی در سطح استان را از جمله مهم‌ترین برنامه‌ها در دهه فجر می‌باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در خصوص پروژه‌های عمرانی قابل افتتاح در دهه فجر امسال اظهار کرد: در بخش عمرانی بهره‌برداری از ۳ پروژه در دستور کار خواهد بود که افتتاح دیواره صخره نوردی جنب سالن ورزشی پهلوان یوسف کرمی در شهرستان میانه، زمین چمن مصنوعی فوتبال استادیوم ورزشی شهرستان ملکان و زمین‌های خاکی و سالن سرپوشیده تنیس مجموعه ورزشی شیخ محمد خیابانی تبریز می‌باشد.

وی با اشاره به شرکت جامعه ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در راهپیمایی ۲۲ بهمن خاطر نشان کرد: امسال نیز همانند سال‌های گذشته حضوری پر رنگ تر با لباس‌های متحدالشکل در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور خواهیم یافت و بار دیگر نشان خواهیم داد که حافظ آرمان‌های انقلاب اسلامی هستیم.