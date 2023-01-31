به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در خصوص برنامه افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران در دهه فجر توضیح داد: در حوزه خدمات روبنایی، زیربنایی و فضای شهری در مجموع ۵۲ پروژه در دهه فجر توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران به بهره‌برداری می‌رسد. این پروژه‌ها شامل ۱۹ پروژه خدمات روبنایی، ۴ مدرسه، ۳ درمانگاه، ۶ کتابخانه، ۵ ورزشگاه و یک کلانتری است که حدود ۱۸ هزار و ۵۹۶ متر زیربنا دارد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران ادامه داد: در بخش توسعه فضای شهری نیز شرکت بازآفرینی شهری ایران بیش از ۳۰ هکتار که شامل ۶ پارک و فضای تفریحی و سبز است را آماده بهره‌برداری دارد. در بخش ساماندهی معابر و توسعه فضای شهری نیز ۲۴ پروژه که بالغ بر ۲۶۷ هکتار سطح آن است و در حال اتمام است و در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

آئینی توضیح داد: در دهه فجر حدود ۱۵.۵ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در قالب سه پروژه در مناطق هدف بازآفرینی شهری انجام شده توسط شرکت بازآفرینی شهری بهره‌برداری می‌شود. علاوه بر اینها، شرکت بازآفرینی شهری ایران در قالب توزیع قیر رایگان بهسازی و آسفالت معابر خاکی در محلات هدف بازآفرینی شهری برای یکهزار و ۲۱۰ کیلومتر طول در ۳۷۵ شهر در برنامه قرار داده است که عملیات اجرایی بیش از ۵۰۰ کیلومتر طول تا دهه فجر انجام و مابقی پس از بهبود شرایط آب و هوایی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه برای سالروز آزادی خرمشهر به بهره‌برداری خواهد رسید.