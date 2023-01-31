  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۹:۳۶

جانشین مرزبانی آذربایجان غربی خبرداد؛

پخت ۱۰ هزار قرص نان توسط مرزبانان آذربایجان غربی برای مردم خوی

پخت ۱۰ هزار قرص نان توسط مرزبانان آذربایجان غربی برای مردم خوی

ارومیه - جانشین مرزبانی آذربایجان غربی از اهدای ۱۰ هزار قرص نان توسط مرزبانان استان به مردم زلزله زده خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس مرادی در این زمینه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله در خوی و تشکیل تیم‌های امدادرسان در سطح مرزبانی استان، برای کمک رسانی به زلزله زدگان شهرستان خوی، مرزبانان هنگ مرزی سلماس به تعداد ۱۰ هزار قرص نان پخته و از طریق فرمانداری به شهروندان خوی ارسال کردند.

وی افزود: کارگروه مدیریت بحران مرزبانی استان به صورت ویژه نسبت به امداد رسانی به مناطق زلزله زده خوی اقدام کرده‌اند که در این راستا تاکنون مرزبانان هنگ مرزی سلماس به تعداد ۱۰ هزار عدد قرص نان پخته و از طریق فرمانداری به مناطق زلزله زده شهرستان خوی ارسال کرده و تا آخرین لحظه امدادرسانی صورت خواهد پذیرفت.

کد مطلب 5696747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها