پخت ۱۰ هزار قرص نان توسط مرزبانان آذربایجان غربی برای مردم خوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس مرادی در این زمینه اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع زلزله در خوی و تشکیل تیم‌های امدادرسان در سطح مرزبانی استان، برای کمک رسانی به زلزله زدگان شهرستان خوی، مرزبانان هنگ مرزی سلماس به تعداد ۱۰ هزار قرص نان پخته و از طریق فرمانداری به شهروندان خوی ارسال کردند.

وی افزود: کارگروه مدیریت بحران مرزبانی استان به صورت ویژه نسبت به امداد رسانی به مناطق زلزله زده خوی اقدام کرده‌اند که در این راستا تاکنون مرزبانان هنگ مرزی سلماس به تعداد ۱۰ هزار عدد قرص نان پخته و از طریق فرمانداری به مناطق زلزله زده شهرستان خوی ارسال کرده و تا آخرین لحظه امدادرسانی صورت خواهد پذیرفت.