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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۲۶

۱۷ تا ۲۲ بهمن‌ماه؛

همدان میزبان اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر

همدان میزبان اکران فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از اکران همزمان فیلم‌های جشنواره بین‌المللی فجر در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ویژه در این خصوص اظهار کرد: پردیس سینمایی مهر قدس، سینما فلسطین و سینما فرهنگ بهمن ماه امسال، میزبان اکران فیلم‌های جشنواره فجر خواهند بود.

وی با تأکید بر اهتمام دولت مردمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تحقق عدالت فرهنگی در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: برای بهره‌مندی هم‌استانی‌های عزیز از فیلم‌های چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، همدان امسال هم میزبان اکران این فیلم‌ها خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان خاطرنشان کرد: بلیت فروشی فیلم‌های این جشنواره از هفته آینده به صورت الکترونیکی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره همزمان با دهه فجر و از ۱۷ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد امسال هم شاهد استقبال گسترده‌ای از طرف مخاطبان، هنرمندان و علاقمندان به سینما باشیم.

چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ به دبیری مجتبی امینی برگزار می‌شود.

کد مطلب 5696786

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