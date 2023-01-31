۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۲۲

فرماندار سنندج:

خدمات دولت در دهه فجر برای مردم تبیین شود

سنندج- فرماندار شهرستان سنندج گفت: خدمات دولت و نظام در این شهرستان قابل قیاس با قبل از انقلاب نیست لذا دهه فجر بهترین فرصت برای تبیین این خدمات است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سنندج، حسن عسکری در جلسه شورای معاونین فرمانداری سنندج با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، اظهار داشت: این دهه یادآور سرنگونی رژیم طاغوت و پیروزی حکومتی بر مبنای دین اسلام و ارزش‌های اسلامی است.

وی بر نظم‌بخشی به کارها و اقدامات تأکید کرد و با یادآوری خدمات فراوان نظام و دولت در این شهرستان، دهه فجر را بهترین فرصت برای تبیین این خدمات دانست.

عسکری همچنین ارتباط با اقشار مختلف مردم را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: ارتباط با مردم موجب می‌شود ضمن آشنایی با مطالبات و خواسته‌های آنان، مسیر خدمتگزاری و حل مشکلات را تسهیل می‌کند.

وی در ادامه با یادآوری پیش‌بینی برنامه‌هایی برای ایام الله دهه فجر در شهرستان، خواستار دخیل‌دادن مردم در مراسمات و جشن‌های مردمی شد.

کد مطلب 5696790

