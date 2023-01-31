رنگ تهران در نقشه کرونا آبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر، ۴ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۰۲ شهر در وضعیت زرد و ۳۴۲ شهر کشور نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

حسین فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در توضیح وضعیت نقشه کرونایی کشور، گفت: تراکم جمعیت در ۴ شهر نارنجی، خیلی کم است.

وی با اشاره به ارزیابی وزارت بهداشت از رنگ بندی نقشه کرونا در کشور، افزود: ما بر اساس موارد ابتلاء و تعداد جمعیت، وضعیت رنگ بندی شهرها را مشخص می‌کنیم.

معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: تهران و دیگر کلانشهرها، همچون؛ اصفهان، مشهد، تبریز و…، هم اکنون در وضعیت آبی قرار دارند. چون موارد کرونا نسبت به جمعیتی که دارند، خیلی کم است.

فرشیدی افزود: در واقع، می‌توان این طور گفت که شهرهای پرجمعیت کشور به دلیل کمبود موارد کرونا، از وضعیت بهتری برخوردارند و در مجموع، اوضاع کرونایی کشور خوب است.