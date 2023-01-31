استفاده از ظرفیت معلمان بازنشسته برای کاشت یک میلیارد درخت

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری، در جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در کشور، افزود: آموزش و پرورش در اجرای طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت نقش مهمی دارد.

نوری با بیان اینکه یک معلم بازنشسته بیش از یک میلیون اصله بلوط کاشته است، گفت: ما حدود یک میلیون معلم بازنشسته در کشور داریم که می‌توانیم از ظرفیت‌های این افراد برای مشارکت در کاشت یک میلیارد درخت استفاده کنیم.

نوری تصریح کرد: این وزارتخانه با ۱۶ میلیون نفر دانش آموز و ۳.۹ میلیون نفر کودکستانی می‌تواند جمعیت بالایی را برای کاشت نهال در کشور مهیا کند.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تنها نهادی است که با خانواده‌ها در ارتباط است، گفت: حدود ۲۴ میلیون خانواده داریم و می‌توانیم از ظرفیت خانواده‌ها برای کاشت نهال با نام «طرح کاشت نهال خانواده» به میزان مدنظر در سال برسیم.

وی افزود: ما می‌توانیم از ظرفیت خیرین هم در کاشت درخت استفاده کنیم، همچنین در ۳۶ کشور مدارسی داریم که می‌توانند در این طرح مشارکت کنند.

توان تولید ۴۰۰ میلیون نهال در سال

سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی هم در این برنامه تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش هر سال در روز درختکاری برنامه‌هایی را برای کاشت نهال دارد اما با توجه به شرایط دنیا در ترسیب کربن و لزوم کاشت یک هزار میلیارد درخت در جهان، سهم کشور ما یک میلیارد درخت است که در اجرای این طرح به همراهی آموزش و پرورش نیاز داریم.

وی تصریح کرد: ما در کشور توان تولید ۴۰۰ میلیون اصله نهال در سال را داریم و تا سال آینده میزان تولید نهال به ۲۵۰ میلیون اصله خواهد رسید.

ساداتی‌نژاد با بیان اینکه کاشت یک میلیارد درخت باید با استفاده از ظرفیت‌های مردمی انجام شود، گفت: یکی از بخش‌های مهم در این راستا که از ظرفیت‌های مردمی بالایی برخوردار است، آموزش و پرورش است و می‌توانیم از ظرفیت مدارس در اقصی نقاط کشور استفاده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی دارد تا در این زمینه جلساتی را با مدیران کل آموزش و پرورش و معلمان در سراسر کشور به صورت وبیناری داشته باشد تا برای اجرای این طرح تبیین لازم انجام شود.

وی بر اختصاص امتیازات و مشوق برای مشارکت مردمی در اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت تاکید کرد.

ساداتی نژاد با اشاره به نقش صدا و سیما در اجرای این طرح گفت: صدا و سیما باید برای اجرای این طرح برنامه مشخص داشته باشد و با جریان‌سازی در تسریع مشارکت مردمی با وزارت جهاد کشاورزی همراهی کند.