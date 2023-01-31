  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

با آپشن های قابل توجه؛

جزییات قرارداد میلیون دلاری پرسپولیس با مهاجم جدید

جزییات قرارداد میلیون دلاری پرسپولیس با مهاجم جدید

مهاجم برزیلی تازه وارد پرسپولیس با مبلغ بسیار بالایی راهی این تیم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، لئاندرو پریرا تنها خرید زمستانی فصل جاری پرسپولیس در حالی به تهران سفر می‌کند که قرارداد قابل توجهی را امضا کرده است.

او که پس از جدایی ناگهانی یورگن لوکادیا برای تقویت خط حمله پرسپولیس جذب شده است برای نیم فصل جاری مبلغ ۴۰۰ هزار دلار و همچنین برای فصل آینده ۷۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.

پریرا آپشن هایی را نیز برای میزان حضور در مسابقات و تعداد گل‌هایش با پیراهن پرسپولیس در نظر گرفته است که به صورت مکتوب در قرارداد گنجانده شده است.

قرارداد پریرا پس از تست‌های پزشکی این بازیکن در تهران به امضای رضا درویش می‌رسد تا یکی از گران قیمت‌های حال حاضر فوتبال باشگاه‌های ایران لقب بگیرد.

کد مطلب 5696915

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها