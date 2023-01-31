جزییات قرارداد میلیون دلاری پرسپولیس با مهاجم جدید

به گزارش خبرنگار مهر، لئاندرو پریرا تنها خرید زمستانی فصل جاری پرسپولیس در حالی به تهران سفر می‌کند که قرارداد قابل توجهی را امضا کرده است.

او که پس از جدایی ناگهانی یورگن لوکادیا برای تقویت خط حمله پرسپولیس جذب شده است برای نیم فصل جاری مبلغ ۴۰۰ هزار دلار و همچنین برای فصل آینده ۷۰۰ هزار دلار دریافت خواهد کرد.

پریرا آپشن هایی را نیز برای میزان حضور در مسابقات و تعداد گل‌هایش با پیراهن پرسپولیس در نظر گرفته است که به صورت مکتوب در قرارداد گنجانده شده است.

قرارداد پریرا پس از تست‌های پزشکی این بازیکن در تهران به امضای رضا درویش می‌رسد تا یکی از گران قیمت‌های حال حاضر فوتبال باشگاه‌های ایران لقب بگیرد.