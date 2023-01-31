به گزارش خبرنگار مهر، آرزو منوچهری صبح سه‌شنبه در نشست هم اندیشی بیمه سلامت و بهزیستی بوشهر با اشاره به خدمات تخصصی به مددجویان تحت پوشش در سازمان و جامعه هدف، خواستار برنامه‌های هدفمند در خصوص پرداخت هزینه‌های درمانی برای توان‌خواهان از سوی بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی شد.

وی با اشاره به اینکه بهزیستی با توجه به مشکلات مددجویان مبالغی را به عنوان کمک هزینه درمان به افراد دارای معلولیت و افراد تحت پوشش پرداخت می‌کند بیان داشت: با توجه به هزینه‌های درمانی زیاد برای این عزیزان امیدواریم با تفاهم‌نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با سازمان بیمه سلامت منعقد کرده تا حدودی این مشکلات برطرف شود.

رئیس اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سلامت بوشهر گفت: در راستای خدمات تخصصی بیمه سلامت به مردم در دولت، اجرای خدمات توانبخشی مددجویان تحت پوشش یکی خدمات تخصصی این دستگاه است.

عادل غیب الهی تصریح کرد: با تفاهم‌نامه ای که سازمان بهزیستی کشور با سازمان بیمه سلامت ایران منعقد شده این خدمات به ۵۹ خدمت ویژه به توان‌خواهان افزایش پیدا کرده است.

وی بیان کرد: این عزیزان با اطلاعاتی که از سوی سازمان بهزیستی کشور در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار می‌گیرد از خدمات ستاره دار، علاوه بر پوشش خدمات دولتی، پرداخت در بخش عمومی غیر دولتی و خصوصی نیز که در تعهد سازمان بیمه سلامت باشد برخوردار می‌شوند.

غیب الهی خاطر نشان کرد: بیماران خاص و صعب العلاج می‌توانند برای دریافت هزینه‌های درمان خود به سازمان‌های بیمه گر خود مراجعه کنند.

به منظور بهره مندی افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کشور و در راستای اجرای ماده (۶) قانون حمایت از حقوق معلولان تفاهم‌نامه‌ای فیمابین سازمان بهزیستی کشور با سازمان بیمه سلامت ایران جهت معلولانی که دارای پوشش بیمه‌ای از بیمه سلامت باشند از خدمات توانبخشی ستاره دار برخوردار می‌شوند.