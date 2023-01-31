احتمال ریزش بهمن در محور چالوس/ بستن زنجیرچرخ الزامی شد

حمید پرورشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف از بامداد روز گذشته در محور کرج- چالوس آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه رد بهمن در محدوده دهانه جنوبی تونل کندوان دیده شده است، تصریح کرد: بر این اساس احتمال وقوع بهمن در محور کرج - چالوس وجود دارد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط مسافران در زمان تردد در محور کرج - چالوس احتیاط بیشتری کنند.

وی با اشاره به آماده‌باش تمام نیروهای راهداری در محور چالوس بیان کرد: این امر به این دلیل صورت گرفته است که در صورت نیاز با تجهیزات کامل اقدامات لازم را برای خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به رانندگان ارائه دهند.

پرورشی متذکر شد: توصیه می‌کنیم از سفرهای غیرضروری در محورهای برفگیر و کوهستانی استان البرز خودداری شود و در صورت تردد حتماً لوازم ایمنی به ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.