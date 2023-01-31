  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۰

رئیس دامپزشکی شهرستان بوشهر خبر داد؛

فرآورده‌های پروتئینی غیر بهداشتی در بوشهر معدوم شد

فرآورده‌های پروتئینی غیر بهداشتی در بوشهر معدوم شد

بوشهر- رئیس دامپزشکی شهرستان بوشهر از معدوم‌سازی فرآورده‌های پروتئینی غیر بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس بنافی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از معدوم سازی فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی خبر داد و اظهار داشت: طی بازرسی اکیپ‌های نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر بیش از ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و تخم مرغ به علت عدم تطابق با موازین بهداشتی در ۲ فروشگاه شهرستان بوشهر معدوم سازی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: پس از بازرسی‌های به عمل آمده ۳۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز منجمد به علت تغییر رنگ و خارج از شدن از حالت طبیعی نگهداری و همچنین ۶۵ کیلوگرم تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته از چرخه مصرف خارج و معدوم شدند.

بنافی در خصوص عملکرد اداره نظارت بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر طی ۱۰ ماه اخیر گفت: از ابتدای سال تا کنون از ۶۰۹ مرکز عرضه در شهرستان بوشهر ۱۱ هزار و ۷۳۰ مورد بازدید بیش از ۱۵۹ هزار تن فرآورده پروتئینی تحت نظارت بهداشتی قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: در همین راستا هشت هزار و ۴۵۶ کیلوگرم فرآورده ضبط و سه هزار و ۲۸۸ کیلوگرم نیز معدوم سازی شده است.

کد مطلب 5696949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها