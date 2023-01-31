به گزارش خبرنگار مهر، سیروس بنافی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از معدوم سازی فرآورده‌های خام دامی غیر بهداشتی خبر داد و اظهار داشت: طی بازرسی اکیپ‌های نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی شهرستان بوشهر بیش از ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی شامل گوشت قرمز و تخم مرغ به علت عدم تطابق با موازین بهداشتی در ۲ فروشگاه شهرستان بوشهر معدوم سازی شدند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر ادامه داد: پس از بازرسی‌های به عمل آمده ۳۵۰ کیلوگرم گوشت قرمز منجمد به علت تغییر رنگ و خارج از شدن از حالت طبیعی نگهداری و همچنین ۶۵ کیلوگرم تخم مرغ تاریخ مصرف گذشته از چرخه مصرف خارج و معدوم شدند.

بنافی در خصوص عملکرد اداره نظارت بهداشتی اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر طی ۱۰ ماه اخیر گفت: از ابتدای سال تا کنون از ۶۰۹ مرکز عرضه در شهرستان بوشهر ۱۱ هزار و ۷۳۰ مورد بازدید بیش از ۱۵۹ هزار تن فرآورده پروتئینی تحت نظارت بهداشتی قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: در همین راستا هشت هزار و ۴۵۶ کیلوگرم فرآورده ضبط و سه هزار و ۲۸۸ کیلوگرم نیز معدوم سازی شده است.