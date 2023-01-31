افتتاح نزدیک به ۱۱هزار طرح بنیادمسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله سروری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در مجموع برای این طرح‌ها بیش از دو هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان هزینه شده است افزود: امسال هشت هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی روستایی و شهری از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی و دو هزار و ۳۵۰ واحد مسکن روستایی محرومان از محل تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه مقاوم سازی شده است.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال طرح هادی و آسفالت معابر ۶۴ روستای استان هم با نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان هزینه افتتاح می‌شود گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۱۳ طرح هادی با ۱۵۰ میلیارد تومان و ۲۹۳ طرح آسفالت ریزی هم با ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه از محل قیر رایگان اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان شرقی همچنین از پایان ساخت ۲۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در بستان آباد با اعتباری در حدود ۱۸ میلیارد تومان خبر داد که در ایام الله دهه فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.