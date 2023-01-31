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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۲۲

جشن‌های دهه فجر در اصفهان با شعار «ایران و تنم» برگزار می‌شود

جشن‌های دهه فجر در اصفهان با شعار «ایران و تنم» برگزار می‌شود

اصفهان - همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی و سالگرد ولادت امیرمومنان (ع) ۳۱۵ ویژه‌برنامه با شعار «ایران و تنم» در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان از اجرای ۳۱۵ ویژه‌برنامه با شعار «ایران و تنم» در نیمه دوم بهمن، خبر داد وگفت: شهرداری اصفهان در اجرای سیاست‌های مردم‌سپاری خود، برنامه‌های ویژه‌ای را برای ایام پیش‌رو با شعار «ایران و تنم» در شهر اجرا می‌کند.

سیدعلی معرک‌نژاد افزود: این برنامه‌ها با همکاری نهادهای مردمی، گروه‌های فرهنگی و دستگاه‌های مدیریتی و دولتی با محوریت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و سازمان زیباسازی، اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان و دیگر سازمان‌های شهرداری برگزار می‌شود.

وی برپایی بیش از ۱۰ ایستگاه شادمانه، بیش از ۱۵ برنامه و ۳۰۰ برنامه منطقه‌ای با رویکرد محله‌محوری را از برنامه‌های بزرگداشت دهه فجر در اصفهان اعلام و اظهار امیدواری کرد: در این جشن‌های ملی و مذهبی روزهای خوبی را با اتحاد و همدلی رقم بزنیم.

مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان تصریح کرد: شعار ایران و تنم را شهرداری اصفهان با الهام از مصرع چو ایران نباشد تن من مباد برای جشن‌های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انتخاب کرده است.

کد مطلب 5696985

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