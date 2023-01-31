توزیع ۸ هزار بسته معیشتی توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی با وحدت مقابل تمام دسیسههای دشمنان ایستاده و در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت میکند.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه رسیدگی و توسعه مناطق محروم اولویت سازندگی کشور است، ادامه داد: ساخت زیر بناهای عظیم کشور، توسعه ریلی، توسعه زیر ساختهها شهری و روستایی، حمایت از تولید، آب رسانی و توسعه صنعت برق و گاز رسانی و توسعه پتروشیمی و سایر موارد از دستاوردهای اقتصادی انقلاب است.
منشوری با اشاره به برگزاری بیش از هزار و ۲۰۰ برنامه توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر تصریح کرد: شعار محوری دهه فجر امسال ایران استوار، ۴۴ سال افتخار در حوزههای مختلف است.
وی به اجرای برنامههای محرومیت زدایی، توسعه زیرساختی، توزیع بستههای معیشتی و برگزاری جلسات تبیینی و بصیرتی در استان اشاره کرد و گفت: نواختن زنگ انقلاب، رژه خودرویی و موتوری، رزمایش جهادگران فاطمی، برپایی میز خدمت، تجلیل از خانواده شهدا، مدافع حرم و امنیت، اکران فیلمهای جشنواره فجر و عمار از جمله برنامههای این ایام است.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان ادامه داد: اعزام تیمهای پزشکی به مناطق محروم، تجلیل از رزمندگان شمالغرب لشکر ۱۶ قدس گیلان، آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، راهاندازی استخر پرورش ماهیان مولد سفید و شرکت همگانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله مهمترین برنامههای سپاه قدس گیلان در دهه فجر است.
وی تصریح کرد: با تلاش خیران، بسیجیان و پایگاههای مقاومت در ایام الله دهه فجر امسال، ۸ هزار بسته معیشتی توسط سپاه قدس گیلان بین نیازمندان توزیع میشود.
منشوری با اشاره به اجرای ۴۴ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر عنوان کرد: این ۴۴ پروژه شامل مرمت مسکن محرومین، پل روستایی، سالن ورزشی، آبرسانی و گازرسانی روستایی، صندوقهای قرض الحسنه، بازارچه و دامداری است.
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