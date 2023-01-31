  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان خبر داد؛

توزیع ۸ هزار بسته معیشتی توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر

توزیع ۸ هزار بسته معیشتی توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر

رشت- معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان گفت: در ایام الله دهه فجر ۸ هزار بسته معیشتی توسط سپاه قدس گیلان بین افراد کم برخوردار در استان توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک ایام دهه فجر اظهار کرد: انقلاب اسلامی با وحدت مقابل تمام دسیسه‌های دشمنان ایستاده و در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت می‌کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه رسیدگی و توسعه مناطق محروم اولویت سازندگی کشور است، ادامه داد: ساخت زیر بناهای عظیم کشور، توسعه ریلی، توسعه زیر ساخته‌ها شهری و روستایی، حمایت از تولید، آب رسانی و توسعه صنعت برق و گاز رسانی و توسعه پتروشیمی و سایر موارد از دستاوردهای اقتصادی انقلاب است.

منشوری با اشاره به برگزاری بیش از هزار و ۲۰۰ برنامه توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر تصریح کرد: شعار محوری دهه فجر امسال ایران استوار، ۴۴ سال افتخار در حوزه‌های مختلف است.

وی به اجرای برنامه‌های محرومیت زدایی، توسعه زیرساختی، توزیع بسته‌های معیشتی و برگزاری جلسات تبیینی و بصیرتی در استان اشاره کرد و گفت: نواختن زنگ انقلاب، رژه خودرویی و موتوری، رزمایش جهادگران فاطمی، برپایی میز خدمت، تجلیل از خانواده شهدا، مدافع حرم و امنیت، اکران فیلم‌های جشنواره فجر و عمار از جمله برنامه‌های این ایام است.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان ادامه داد: اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم، تجلیل از رزمندگان شمالغرب لشکر ۱۶ قدس گیلان، آزادی زندانیان جرایم غیر عمد، راه‌اندازی استخر پرورش ماهیان مولد سفید و شرکت همگانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله مهم‌ترین برنامه‌های سپاه قدس گیلان در دهه فجر است.

وی تصریح کرد: با تلاش خیران، بسیجیان و پایگاه‌های مقاومت در ایام الله دهه فجر امسال، ۸ هزار بسته معیشتی توسط سپاه قدس گیلان بین نیازمندان توزیع می‌شود.

منشوری با اشاره به اجرای ۴۴ پروژه اقتصاد مقاومتی توسط سپاه قدس گیلان در دهه فجر عنوان کرد: این ۴۴ پروژه شامل مرمت مسکن محرومین، پل روستایی، سالن ورزشی، آبرسانی و گازرسانی روستایی، صندوق‌های قرض الحسنه، بازارچه و دامداری است.

کد مطلب 5696997

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها