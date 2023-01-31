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۱۱ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

استاندار البرز:

۴۰۴ پروژه در ایام الله دهه فجر در البرز افتتاح می‌شود

۴۰۴ پروژه در ایام الله دهه فجر در البرز افتتاح می‌شود

کرج- استاندار البرز گفت: همزمان با ایام دهه مبارک فجر ۴۰۴ پروژه در استان با اعتباری بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مجتبی عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز با عزت و افتخار، پیروزی انقلاب اسلامی را با شکوه هر چه تمام تر جشن می‌گیریم و همزمان با گرامیداشت این ایام در استان البرز ۴۰۴ پروژه با اعتباری بیش از ۶ هزار و ۲ میلیارد تومان و اشتغال برای حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ۳۰۶ پروژه در بخش دولتی با بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار و در بخش خصوصی ۹۸ پروژه با اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار در این ایام افتتاح می‌شود.

استاندار البرز بیان کرد: بر این اساس در شهرستان کرج ۱۲۴ پروژه با ۹۳۱ اشتغال و اعتباری حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان، در شهرستان ساوجبلاغ ۵۶ پروژه با ۲۲۰ اشتغال و اعتباری حدود ۵۵۰ میلیارد تومان، در شهرستان نظرآباد ۶۴ پروژه با ۳۹۲ اشتغال و اعتباری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان، در شهرستان فردیس ۳۳ پروژه با ۱۰۷ اشتغال و اعتباری حدود ۷۰۰ میلیارد تومان، در شهرستان اشتهارد ۳۶ پروژه با ۳۵۸ اشتغال و اعتباری حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، در شهرستان طالقان ۴۸ پروژه با ۵۷ اشتغال و اعتباری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان، در شهرستان چهارباغ ۴۳ پروژه با ۱۱۰ اشتغال و اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: سال گذشته در این ایام ۲۹۹ پروژه افتتاح شد که امسال به ۴۰۴ پروژه رسید.

وی متذکر شد: اولین سفر کاروان دولت مردمی ایران قوی در دهه مبارک فجر امسال فردا چهارشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ به شهرستان نظرآباد خواهد بود.

کد مطلب 5697001

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