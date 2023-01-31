قاطعیت در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح سه شنبه در حاشیه نشست با مسئولان دستگاههای زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان، افزود: مخابرات بهعنوان یک مجموعه علمی و تخصصی باید در راستای آسایش و رفاه و همچنین کم کردن هزینههای مردم عمل کند.
وی افزود: خوشبختانه نگاه ویژهای از سوی دولتمردان به استان سیستان و بلوچستان وجود دارد که امیدواریم موجبات پیشرفت این خطه از میهن اسلامی را فراهم آورد.
استاندار سیستانوبلوچستان با تأکید بر اینکه از کارهای جزیرهای در استان جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: باید از توان دانشجویان استفاده شود.
وی ادامه داد: جلسات هماهنگی بین بخشی باید به صورت مرتب برگزار شود چرا که این ارتباط موجب همافزایی میشود.
کرمی تصریح کرد: نوآوری و خلاقیت اهمیت فراوانی دارد، امروز اگر یک کارگاه تولیدی، نوآوری نداشته باشد قطعاً محکوم به شکست است بنابراین مسیر پیشرفت با کسب علم رابطه مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه ما قاطعانه تصمیم میگیریم و تصمیمات را دقیق اجرا میکنیم، اذعان کرد: کار را دقیق انجام دهید تا دچار اشکال و اشتباه نشوید.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: به فضل الهی این استان را تغییر خواهیم داد چرا که این خطه از میهن اسلامی ظرفیتهای فراوانی دارد و باید از این ظرفیتهای فراوان استفاده کرد.
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