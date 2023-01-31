سبز شدن بورس بعد از ریزش های طوفانی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل امروز با رشد ۱۶۸۷۳ واحدی به جایگاه یک میلیون و ۵۵۶ هزار واحدی دست یافت و توانست بعد از چند روز ریزش رنگ مثبت را به خود ببیند. نمادهای خودرو، فولاد، وبملت، کگل، وپاسار بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشته و نمادهای پرتراکنش بازار عبارتند از: خودرو، خگستر، اردستان، وبملت، وتجارت و خساپا.

ارزش معاملات خرد همچنان پایین بوده و در محدوده ۶,۲۵۰ میلیارد تومان است، تعداد نمادهای مثبت امروز بعد از چند روز ریزش بیشتر از نمادهای منفی بود به نحوی که ۳۲۳ نماد مثبت، ۱۱۴ نماد صف خرید، ۱۲۶ نماد منفی و ۵۶ نماد صف فروش بودند.