دوشیفته شدن فعالیت ۳۹ واحد نانوایی لواش در زنجان

به گزارش گزارش خبرگزاری مهر، ولیالله زمانی روز سه شنبه با اشاره به پخت یکسره برخی از نانواییها، اظهار کرد: براساس تصمیمات اعضای کارگروه آرد و نان استان زنجان به صورت فوقالعاده از ساعت ۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ ارائه خدمات خواهند کرد.
وی با بیان اینکه آردهای تخصیصی در قالب فوقالعاده است، گفت: ۳۹ واحد منتخب نانوایی لواش نیز ساعات پخت خود را نسبت به تعداد تخصیص سهمیه آرد در شیفت صبح، عصر تا ساعت ۱۸:۳۰ افزایش میدهند.
زمانی افزود: ۳۹ واحد منتخب نانوایی از ساعت ۹:۱۵ الی ۱۰ برای صرف صبحانه و از ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۶ برای اقامه نماز و ناهار فعالیت پخت نخواهند داشت و مابقی ساعات به صورت فعال به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان اظهار کرد: با هماهنگیهایی که از طریق استانداری زنجان صورت گرفته است، بررسی و صحت عملکرد واحدهای نانوایی مشمول تخصیص آرد فوقالعاده به صورت روزانه و مستمر زیرنظر کارشناسان استانداری زنجان مورد نظارت و کنترل واقع میشود.
زمانی خاطرنشان کرد: براساس هماهنگیهای به عمل آمده بین دستگاههای اجرایی، واحدهای نانوایی بر حسب مسیرهای پرتردد، خیابانهای اصلی، شهرکهای اقماری پرجمعیت، مناطق محروم، حاشیه شهر زنجان، انتخاب و اقدام به پخت دو و سه شیفت خواهند کرد.
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