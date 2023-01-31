دشمن در پی ضربه زدن به نمادهای هویت ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان با بیان اینکه در سایه خودباوری، شکوفایی ذهن و استعدادها به مفهوم آزادی واقعی رسیدیم، گفت: مردم همواره پای نظام و رهبری بوده‌اند و اهدای ۲۳۰ هزار شهید در زمان انقلاب و همچنین ۸ سال دفاع‌مقدس موید این امر است.

وی با بیان اینکه دشمن در پی ضربه زدن به نمادهای هویت ساز مثل ارزش‌های دینی و ملی است، افزود: هدف نهایی دشمن بی ثبات سازی، براندازی نظام و تجزیه ایران است.

معاون سیاسی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه مفاهیم و ارزش‌های انقلاب اسلامی به خصوص به نسل جوان باید تبیین شود، گفت: مسئله عدالت‌محوری و محرومیت‌زدایی که انقلاب اسلامی آن را به عنوان یک اصل قرار داده بود، باید این فضیلت مهم اسلامی برای مردم بیان شود.

رفیعی افزود: وقتی تاریخ انقلاب را مرور می‌کنیم مشاهده خواهیم کرد آن عزت و استقلالی که انقلاب آورده‌اش بود چقدر ارزشمند است.

وی با تاکید بر اینکه استقلال و عزتی که انقلاب اسلامی برای ما به ارمغان آورده، ارزشمند است، ادامه داد: آموزه‌ای دینی اسلامی مبدا آرمانی و حرکت اصلی ما در انقلاب بود. هر چه قدر این انقلاب قدرت بگیرد، تلاش دشمن برای جلوگیری از ادامه این مسیر و قدرت و اقتدار آن بیشتر خواهد شد.

معاون سیاسی‌، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش برای تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: دشمنان با سیاه‌نمایی و گره زدن نابسامانی‌ها به سیاست‌های کشور، با ابزار رسانه و کار روانی این‌گونه القا کردند که مسبب همه مشکلات نظام جمهوری اسلامی است.

رفیعی به سوء‌استفاده دشمنان از وضع حاکم بر کشور و ابراز نگرانی آن‌ها از پیشرفت‌های ایران اسلامی در منطقه اشاره کرد، افزود: در اتفاقات اخیر هم شاهد بودیم که دشمن با حفظ راهبری و استراتژی اصلی، با جدیت بیشتری این مسیر اشتباه را دوباره طی کرد و با ایجاد جنگ روانی به میدان آمد. دشمن از انتخابات سال گذشته برنامه‌ریزی کرده بود و در سه محور عربی، غربی، عبری با حمایت و با به‌کارگیری منافقان و جریان‌های ضدانقلابی به دنبال آشوب بود.

وی ادامه داد: دشمن همواره برای ایجاد هنجارشکنی در جامعه و تغییر ارزش‌ها تلاش کرده است و دشمنان درصدد تغییر نمادهای هویتی مثل دین شدند.

رفیعی افزود: دشمن به هیچ‌وجه بنا ندارد کوتاه بیاید و بسته به شرایط، تاکتیک‌های خود را تغییر می‌دهد و تلاش کردند با ایجاد بی‌ثباتی و ناآرامی فروپاشی انقلاب را شکل دهند که با آگاهی مردم با شکست مواجه شدند.